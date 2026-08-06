Yangın tedbiri etkili oldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimden orman yangınlarıyla mücadeleye, fındık alım fiyatından elektronik hayvan küpesi uygulamasına kadar birçok konuda Yeni Şafak'a özel değerlendirmelerde bulundu. Bu yıl bitkisel üretimde 140 milyon tonun üzerinde rekor üretim beklendiğini ifade eden Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) 7 ayda 10,5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini ve üreticilerin hesaplarına 87 milyar lira aktarıldığını söyledi. Yumaklı ayrıca, orman yangınlarında insan kaynaklı risklere dikkat çekerek, vatandaşlara 31 Ekim'e kadar duyarlılık çağrısında bulundu.

140 MİLYON TONLUK REKOLTE

Bu yıl son 66 yılın en fazla yağışının alındığını vurgulayan Yumaklı, bunun üretime doğrudan yansıdığını dile getirdi. "Bitkisel üretimde 140 milyon tondan fazla üretim bekliyoruz. Bu Cumhuriyet tarihinin rekoru demek. Bu rekorda emeği olan tüm üreticilerimize canıgönülden teşekkür ediyorum" diyen Yumaklı, hububat üretiminde de 23 milyon tonun üzerinde rekolte beklendiğini, bu rakamın daha da yükselebileceğini kaydetti. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alımlarına ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisimiz bugüne kadar 10,5 milyon ton ürün aldı. Üreticilerimizin hesaplarına 87 milyar lira aktardık. Ödemeler devam ediyor" dedi. TMO'nun 2023 yılında 11,7 milyon ton hububat alımıyla rekor kırdığını hatırlatan Yumaklı, "Bu yıl bu rekoru da egale edeceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

31 EKİM'E KADAR TEYAKKUZDAYIZ

Bakan Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadelede başarının güçlendirilen müdahale kapasitesiyle sağlandığını da bildirdi. Yumaklı, köy ve mahallelerde düzenlenen eğitimlerle vatandaşın yangına karşı daha bilinçli hale getirildiğinin altını çizdi. Esas hedefin yangınları söndürmek değil, hiç çıkmamasını sağlamak olduğunu aktaran Yumaklı, "Vatandaşımızdan riskin çok olduğu bugünlerde 31 Ekim'e kadar yüksek hassasiyet bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Fındıkta beklentiyi karşılayacağız

Fındık hasat sezonunun yaklaştığını da hatırlatan Yumaklı, alım fiyatı çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Üreticilerimizin beklentilerini ve piyasa şartlarını dikkate alarak yakın zamanda fiyatı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Hayvancılığa elektronik küpe takibi

Hayvancılıkta dijital dönüşüm kapsamında yeni bir uygulamanın da başlayacağını açıklayan Yumaklı, "Cuma günü (yarın) Kars'ta Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğiz. Savunma Sanayii Başkanlığımızla birlikte geliştirdiğimiz elektronik küpenin ilk teslimlerini yapacağız. Kars'tan başlayıp ülke geneline yaygınlaştıracağız. Elektronik küpenin sağlayacağı katkıları ve mevcut sistemden farklarını cuma günü kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.

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