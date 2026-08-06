Sanayicinin kazancı faize gidiyor

Z Raporu ağustos sayısında, yüksek faiz politikası nedeniyle Türk sanayicisinin yaşadığı sorunları ve rekabetçiliğin korunması için atılması gereken adımları sayfalarına taşıyor.

SANAYİDE FAİZ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR

Yüksek faiz politikası, reel sektörün üretimden elde ettiği kârı yatırım yerine finansman borcuna harcamasına yol açıyor. Bu nedenle sanayicinin üretim ve yatırım iştahı da zayıflıyor. İSO 500 ve İkinci 500 göstergeleri ile Türkiye İmalat PMI’daki daralma serisi de durumu teyit eder nitelikte. Sektör temsilcileri; finansman sorunu, ertelenen yatırımlar ve artan üretim maliyetinin dezenflasyonun arz ayağını zayıflattığını belirtiyor. Yaşananlar, Türk şirketlerinin rekabetçi fiyat avantajını kaybetme riskini beraberinde getirirken, rekabet gücünün kaybı cari açık üzerindeki riskleri de artırıyor.

ÇİN REKABETİNE KARŞI YENİ STRATEJİ ARAYIŞI

Dünyanın fabrikası haline gelen Çin ile mücadele dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Tek bir teşvik programından ziyade devletin farklı kademelerini ve finansman araçlarını bir araya getiren bütüncül bir sanayi politikası uygulayan Çin’e karşı sanayinin korunması için sektör temsilcileri yeni stratejilerin uygulanması gerektiğini belirtiyor.

ENFLASYONU KÖRÜKLEMEDEN DESTEK MÜMKÜN MÜ?

Enflasyona neden olmadan sanayiyi desteklemek, sıkı para politikası döneminin en kritik denge arayışlarından biri. Reel sektör yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişim sorunlarıyla karşı karşıyayken, genele yayılan bir kredi genişlemesi fiyat istikrarını yeniden bozma riski taşıyor. Çıkış yolu, tüketimi değil üretimi besleyen; planlı, seçici ve sıkı denetlenen bir finansman modelinde aranıyor.

BEŞERİ SERMAYE RİSK ALTINDA

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlerin sayısındaki artış, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı açısından giderek büyüyen yapısal sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum, yalnızca işsizlik verileriyle açıklanamayacak kadar kapsamlı; eğitim sistemi, iş gücü piyasası, beceri uyumsuzluğu ve ekonomik koşulların ortak sonucu olarak ortaya çıkıyor.

NATO’NUN YENİ TEDARİK ÜSSÜ TÜRKİYE

NATO’nun 2035 yılına kadar savunma harcamalarını milli gelirin yüzde 5’ine çıkarma hedefi ve 2026’da 1,8 trilyon doları aşması beklenen savunma bütçesi, ittifak içinde üretim kapasitesini her zamankinden daha kritik hale getirdi. NATO ülkeleriyle geliştirdiği ortaklıklarla Türkiye, bugün ittifakın en güçlü savunma tedarikçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

EN GÜNCEL ANALİZLERE YER VERİYOR

Z Raporu’nun ağustos sayısında birçok ilgi çekici dosyanın yanı sıra, Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Yapay zekâ ile üretilen hikâyeler bize ne satıyor?’ başlıklı analizi ile pazarlamada hikâyenin gücünü konu ediniyor. Bir Ülke köşesinde Hollanda ekonomisi ile ilgili tüm merak edilenlere yer verilirken; ekonomiye dair güncel haberler de okuyucunun beğenisine sunuluyor.

UZMAN KALEMLER GÜNDEMİ YORUMLUYOR

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, O. Ismath Bacha ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Yürüyerek direnen çizgici: Hasan Aycın’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.

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