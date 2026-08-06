Anasayfa
Ekonomi
Sanayicinin kazancı faize gidiyor

Sanayicinin kazancı faize gidiyor

04:00, 06/08/2026, Perşembe
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sanayicinin kazancı faize gidiyor
Z Raporu ağustos sayısı.

Sanayicinin kazandığı yatırıma dönüşmek yerine faize gidiyor. Z Raporu ağustos sayısında, yüksek faiz politikası nedeniyle Türk sanayicisinin yaşadığı sorunları ve rekabetçiliğin korunması için atılması gereken adımları kapağına taşıdı.

Z Raporu ağustos sayısında, yüksek faiz politikası nedeniyle Türk sanayicisinin yaşadığı sorunları ve rekabetçiliğin korunması için atılması gereken adımları sayfalarına taşıyor.

SANAYİDE FAİZ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR

Yüksek faiz politikası, reel sektörün üretimden elde ettiği kârı yatırım yerine finansman borcuna harcamasına yol açıyor. Bu nedenle sanayicinin üretim ve yatırım iştahı da zayıflıyor. İSO 500 ve İkinci 500 göstergeleri ile Türkiye İmalat PMI’daki daralma serisi de durumu teyit eder nitelikte. Sektör temsilcileri; finansman sorunu, ertelenen yatırımlar ve artan üretim maliyetinin dezenflasyonun arz ayağını zayıflattığını belirtiyor. Yaşananlar, Türk şirketlerinin rekabetçi fiyat avantajını kaybetme riskini beraberinde getirirken, rekabet gücünün kaybı cari açık üzerindeki riskleri de artırıyor.

ÇİN REKABETİNE KARŞI YENİ STRATEJİ ARAYIŞI

Dünyanın fabrikası haline gelen Çin ile mücadele dünyanın gündeminde kalmaya devam ediyor. Tek bir teşvik programından ziyade devletin farklı kademelerini ve finansman araçlarını bir araya getiren bütüncül bir sanayi politikası uygulayan Çin’e karşı sanayinin korunması için sektör temsilcileri yeni stratejilerin uygulanması gerektiğini belirtiyor.

ENFLASYONU KÖRÜKLEMEDEN DESTEK MÜMKÜN MÜ?

Enflasyona neden olmadan sanayiyi desteklemek, sıkı para politikası döneminin en kritik denge arayışlarından biri. Reel sektör yüksek finansman maliyetleri ve krediye erişim sorunlarıyla karşı karşıyayken, genele yayılan bir kredi genişlemesi fiyat istikrarını yeniden bozma riski taşıyor. Çıkış yolu, tüketimi değil üretimi besleyen; planlı, seçici ve sıkı denetlenen bir finansman modelinde aranıyor.

BEŞERİ SERMAYE RİSK ALTINDA

Ne eğitimde ne de istihdamda yer alan (NEET) gençlerin sayısındaki artış, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yapısı açısından giderek büyüyen yapısal sorunlardan biri olarak öne çıkıyor. Uzmanlara göre bu durum, yalnızca işsizlik verileriyle açıklanamayacak kadar kapsamlı; eğitim sistemi, iş gücü piyasası, beceri uyumsuzluğu ve ekonomik koşulların ortak sonucu olarak ortaya çıkıyor.

NATO’NUN YENİ TEDARİK ÜSSÜ TÜRKİYE

NATO’nun 2035 yılına kadar savunma harcamalarını milli gelirin yüzde 5’ine çıkarma hedefi ve 2026’da 1,8 trilyon doları aşması beklenen savunma bütçesi, ittifak içinde üretim kapasitesini her zamankinden daha kritik hale getirdi. NATO ülkeleriyle geliştirdiği ortaklıklarla Türkiye, bugün ittifakın en güçlü savunma tedarikçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

EN GÜNCEL ANALİZLERE YER VERİYOR

  • Z Raporu’nun ağustos sayısında birçok ilgi çekici dosyanın yanı sıra, Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Yapay zekâ ile üretilen hikâyeler bize ne satıyor?’ başlıklı analizi ile pazarlamada hikâyenin gücünü konu ediniyor. Bir Ülke köşesinde Hollanda ekonomisi ile ilgili tüm merak edilenlere yer verilirken; ekonomiye dair güncel haberler de okuyucunun beğenisine sunuluyor.

UZMAN KALEMLER GÜNDEMİ YORUMLUYOR

  • Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal, O. Ismath Bacha ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Yürüyerek direnen çizgici: Hasan Aycın’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.

İzmir Limanı’nı Alport işletecek
Ekonomi
İzmir Limanı’nı Alport işletecek
Kalkınma Yolu’nda ilk kazma bu yıl
Ekonomi
Kalkınma Yolu’nda ilk kazma bu yıl
KOBİ’ler stratejik projelerin ortağı
Ekonomi
KOBİ’ler stratejik projelerin ortağı

Başlıklar :Z RaporuEkonomiFaiz
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026