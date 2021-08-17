Yapı ruhsatı verilen bina sayısında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Haziran 2021 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 88,4, bunların yüz ölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.

Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 65,4 milyon metrekare oldu. Bunun 38,5 milyon metrekaresi konut, 14,4 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 12,5 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.

Kullanım amacına göre 47,1 milyon metrekareyle en yüksek payı, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 4,8 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.

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İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü arttı

Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19, yüz ölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 artış kaydetti.

Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 57,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 31,8 milyon metrekaresini konut, 13,6 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 11,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.

Kullanım amacına göre 42,3 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 3 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.

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