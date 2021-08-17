Yapı ruhsatı verilen bina sayısında büyük artış

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Haziran 2021 dönemine ilişkin "yapı izin istatistikleri"ni açıkladı.
Buna göre, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 88,4, bunların yüz ölçümü yüzde 45,3, değeri yüzde 93,7, daire sayısı yüzde 49,8 arttı.
Söz konusu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların toplam yüz ölçümü 65,4 milyon metrekare oldu. Bunun 38,5 milyon metrekaresi konut, 14,4 milyon metrekaresi konut dışı alanlar ve 12,5 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları olarak kayıtlara geçti.
Kullanım amacına göre 47,1 milyon metrekareyle en yüksek payı, iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bunu 4,8 milyon metrekareyle bir daireli ikamet amaçlı binalar izledi.
İzin belgesi verilen yapıların yüz ölçümü arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinde ise bina sayısı yılın ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19, yüz ölçümü yüzde 3,3, değeri yüzde 37,7, daire sayısı yüzde 3,4 artış kaydetti.
Söz konusu yapıların toplam yüz ölçümü 57,1 milyon metrekare olarak hesaplanırken bunun 31,8 milyon metrekaresini konut, 13,6 milyon metrekaresini konut dışı alanlar ve 11,7 milyon metrekaresini ortak kullanım alanları oluşturdu.
Kullanım amacına göre 42,3 milyon metrekareyle en yüksek payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar aldı. Bunu 3 milyon metrekareyle toptan ve perakende ticaret binaları izledi.
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Sıfır binek otomobillerde geçerli olacak ÖTV matrah limitlerinde indirime gidildi. Yapılan ÖTV indirimi sonrası belli segmentlerdeki modellerde fiyat düşüşü ise 60 bin TL'ye kadar çıktı.
ÖTV indirimi sonrası bayilere koşan vatandaşlar sıfır araç bulmakta zorlanırken, indirim kararına hazırlıksız yakalanan bayiler ise vatandaşların taleplerini alarak sıraya sokarken teslimat için ekim ayına gün vermeye başladı.
Öte yandan bayilerde araç bulunurluğunda yaşanan sıkıntı ile birlikte çok sayıda aracın ikinci el fiyatı ile sıfırının arasındaki fiyat makası da daha fazla açıldı. Kimi modellerde ikinci el fiyatı sıfır fiyatının 50 bin lira üzerine çıktı.
İşte indirimli listeler sonrası aynı marka ve modele ait sıfır ve ikinci el araç fiyatları..
Toyota Corolla 1.5 Flame S ÖTV öncesi - 317 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 264 bin TL
İkinci el Toyota Corolla 1.5 Flame S 2021 model 296 bin TL - Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 32 bin TL
Toyota Corolla Sedan Hybrid ÖTV öncesi - 345 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 288 bin 500 TL
İkinci el Toyota Corolla Sedan Hybrid 2021 model 305 bin TL - Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 17 bin TL
Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S ÖTV öncesi - 279 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 709 TL
İkinci el Toyota Yaris Dream 1.5 M.drive S 2021 model 245 Bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 13 bin TL
Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg ÖTV öncesi - 301 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 251 bin 500 TL
İkinci el Renault Megane Sedan Joy 1.3 EDC 140 bg 2021 model 270 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 19 bin TL
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M ÖTV öncesi - 280 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 233 bin 750 TL
İkinci el Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS M 2020 model 264 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 31 bin TL
Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı ÖTV öncesi - 308 bin 300 TL ÖTV indirimi sonrası - 256 bin 917 TL
İkinci el Ford Focus Trend X 1.5 Ti-VCT 123PS Otomatik 5 Kapı 2021 model 295 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 40 bin TL
Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 ÖTV öncesi -296 bin 900 TL ÖTV indirimi sonrası - 224 bin 600 TL
İkinci el Dacia Duster Prestige 1.3 Tce 150 bg 4x4 2020 model 250 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 26 bin TL
Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 ÖTV öncesi - 303 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 252 bin 500 TL
İkinci el Dacia Duster Comfort 1.5 Blue dCi 95 2020 model 265 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 12 bin 500 TL
Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp ÖTV öncesi - 295 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 245 bin 800 TL
İkinci el Peugeot Yeni 208 ALLURE SELECTION 1.2 PureTech 130hp 2021 model 275 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 29 bin TL
Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT ÖTV öncesi - 279 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 232 bin 500 TL
İkinci el Peugeot Peugeot 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 100hp 6MT 2020 model 277 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 45 bin TL
Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik ÖTV öncesi - 285 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 237 bin 900 TL
İkinci el Hyundai i20 Elite Plus 1.4 MPI 6 İleri Otomatik 2021 model 245 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 7 bin TL
Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT ÖTV öncesi - 297 bin 250 TL ÖTV indirimi sonrası - 247 bin TL
İkinci el Hyundai Kona Style 1.0 T-GDI 7 İleri DCT 2020 model 280 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 33 bin TL
Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT ÖTV öncesi - 298 bin TL ÖTV indirimi sonrası - 248 bin 300 TL
İkinci el Hyundai Elantra STYLE COMFORT 1.6MPI CVT 2021 model 260 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 12 bin TL
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG ÖTV öncesi - 302 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 252 bin TL
İkinci el Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 2021 model 270 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 18 bin TL
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG ÖTV öncesi - 288 bin 100 TL ÖTV indirimi sonrası - 240 bin TL
İkinci el Skoda Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG 2021 model 254 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 14 bin TL
Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP ÖTV öncesi - 289 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 241 bin 200 TL
İkinci el Opel Astra HB Edition 1.2 Benzinli MT-6 110 HP 2020 model 270 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 29 bin TL
Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 ÖTV öncesi - 300 bin TL - ÖTV indirimi sonrası - 250 bin TL
İkinci el Citroen C3 Aircross Feel Bold 1.2 PureTech 130 HP-EAT6 2021 model 290 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 40 bin TL
Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik ÖTV öncesi -312 bin 600 TL ÖTV indirimi - 260 bin 400 TL
İkinci el Honda Civic Sedan Elegance 1.6L Benzin Otomatik 2020 model 310 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 50 bin TL
Kia Stonic Elegance ÖTV öncesi - 284 bin 500 TL ÖTV indirimi sonrası - 237 bin TL
İkinci el Kia Stonic Elegance 2020 model 280 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 43 bin TL
Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 243 bin TL
İkinci el Nissan Juke Tekna 1.0 DIG-T 115 Düz Vites 2021 model 250 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 7 bin TL
Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP ÖTV öncesi - 291 bin 800 TL ÖTV indirimi sonrası - 234 bin 100 TL
İkinci el Seat Leon Style 1.0 TSI 110 HP 2021 245 bin TL Sıfır ile ikinci el fiyat farkı: 9 bin TL
Sıfırından pahalı ikinci el araçlar: İşte ÖTV indirimi sonrası model model fiyat farkları
Sıfır otomobilde uygulanan ÖTV'de gerçekleştirilen sürpriz indirim sonrası bayilerde araç sıkıntısı yaşanıyor. Bugün başvurup sıraya girene teslim için ekim ayına kadar gün verilirken, ÖTV indirimi sonrası sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat makası da açıldı. Kimi modellerde ikinci el fiyatının sıfır fiyatının 50 bin lira üzerine çıktığı görüldü. yenisafak.com ÖTV indirimi sonrası model model sıfır ile ikinci el arasındaki fiyat farklarını listeledi..