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Yargıtay'dan emsal 'ipotek' kararı

Yargıtay'dan emsal 'ipotek' kararı

Oğuzhan Ürüşan
04:0016/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 1936 yılında tesis edilen ve yıllar içinde faiz işletilmediği gerekçesiyle kaldırılmak istenen bir ipotekle ilgili kararı inceledi. Yerel mahkeme, sadece anaparanın yatırılmasıyla fek kararı vermişti. Ancak Yargıtay, ipotek türü gereği faiz ve takip masraflarının da hesaba katılması gerektiğini belirterek, benzer hataların önlenmesi amacıyla kararı kanun yararına bozdu.


HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise, Adana’da özel iki şirket arasında çalışan bir işçinin ücret davasında, kamusal düzenleme olan İş Kanunu’nun 36. maddesinin özel şirkete uygulanamayacağına hükmetti. Yerel mahkemenin özel firmayı sorumlu tutması hukuka aykırı bulunarak, karar yine kanun yararına bozuldu. Her iki karar da yargı pratiğinde uygulama birliğinin sağlanması açısından emsal niteliği taşıyor.


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