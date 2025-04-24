Konut kredi hacmi 550 milyar lirayı aştı

Konut kredi stoku son bir yılda yüzde 24,2 artarak 551,7 milyar liraya yükselirken bu rakam tüm zamanların en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Ekonomi yönetimi tarafından 1,5 yıldır uygulanan dezenflasyon programı kapsamında faizlerin artırılması nedeniyle konut kredi faiz oranları da yükselmiş ve ipotekli konut satışları geçen yıl dibi görmüştü.





2024'TE %10,7 İLE SINIRLI PAY ALDI

Konut satış adedi 2024’te 1 milyon 478 bin 25 olarak gerçekleşirken, bunların 158 bin 486’sı ipotekli olmuş ve böylece kredili satışların toplamdan aldığı pay yüzde 10,7’de kalmıştı.

Bu sayı, verilerin açıklanmaya başlandığı son 12 yılda görülen en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti. Son dönemde bu alanda yaşanan düşüşle birlikte bankalarca açılan konut kredilerinde uygulanan ortalama faiz oranı son 18 ayın en düşüğüne geriledi. Yaşanan bu gelişme yılın ilk çeyreğinde ipotekli konut satışlarını da olumlu etkiledi.





TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI

Ocak-mart döneminde kredili konut satışları yıllık bazda yüzde 87,3 artarak 51 bin 729’a yükseldi. Bu alandaki artış konut kredi stokuna da yansıdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre konut kredilerinin toplam hacmi nisan ayının ortası itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24,2 artarak 551,7 milyar liraya yükseldi. Bu rakam tüm zamanların en yüksek verisi olarak öne çıktı.





SATIŞLAR 9 AYDIR ARALIKSIZ ARTIYOR

Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz, Türkiye’de konuta talebin her zaman yüksek olduğunu belirterek, “Konut satışları son 9 aydır aralıksız artıyor. İnsanlar faizler yüksek de olsa bir şekilde kendisine uygun olduğunu düşündüğü evi bulunca kaçırmak istemiyor ve kredi de kullanarak yatırım yapıyor” dedi.





YATIRIMCININ TERCİHİNİ ENFLASYON BELİRLİYOR

Vartur Emlak CEO'su Şerif Varlı da ertelenen talebin harekete geçtiğini ve yatırımcıların yüksek enflasyona karşın gayrimenkule yönelmeyi tercih ettiğini söyledi. Varlı, "Bankalar rekabet ortamında kredi faizlerini zaman zaman aşağı çekebiliyor" ifadesini kullandı.



