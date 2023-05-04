'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısi Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvurularda son durumu açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, 495 bin 290 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyledi. Bulut, geri ödemelerle ilgili sürecin inşaatların teslim edilmesi sonrasında olacağını açıkladı.

"Başvuru sisteme düştükten sonra yoğunluk olan yerler tespit ediliyor. Sahada 200'e yakın ekibimiz inceleme yapıyor. Başlangıçta başvurunun ağırlıklı olarak hangi bölgelerden geldiğini esas alıyoruz. Bahçelievler, Güngören ve Avcılar'da başvurular yoğun. Tespitler yapılması sonrasında yeni tasarımın ne olacağı çalışmaları başlıyor. Ne kadar imar kullanılabilecek, vatandaşla görüşülüyor. Gönüllülük esası var."