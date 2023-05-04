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Ekonomi

'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuru sayısı 500 bine yaklaştı

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasında başvuru sayısı 495 bin 290'a yükseldi.

10:54 . 4/05/2023 Perşembe
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TOKİ Başkanı Ömer Bulut

TOKİ Başkanı Ömer Bulut

Kentsel dönüşüm kapsamında yapılacak konutlarla ilgili "Yarısi Bizden" kampanyasına başvurular devam ediyor. TOKİ Başkanı Ömer Bulut, başvurularda son durumu açıkladı. NTV'ye konuşan Bulut, 495 bin 290 bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını söyledi. Bulut, geri ödemelerle ilgili sürecin inşaatların teslim edilmesi sonrasında olacağını açıkladı.

Başvurular nerede yoğunlaştı?

Başvuru süreciyle ilgili konuşan Bulut şunları söyledi:

"Başvuru sisteme düştükten sonra yoğunluk olan yerler tespit ediliyor. Sahada 200'e yakın ekibimiz inceleme yapıyor. Başlangıçta başvurunun ağırlıklı olarak hangi bölgelerden geldiğini esas alıyoruz. Bahçelievler, Güngören ve Avcılar'da başvurular yoğun. Tespitler yapılması sonrasında yeni tasarımın ne olacağı çalışmaları başlıyor. Ne kadar imar kullanılabilecek, vatandaşla görüşülüyor. Gönüllülük esası var."

  • Kampanya kapsamında 100 metrekare 3+1 daire konutta maliyet 1,8 milyon lira, bunun 900 binini vatandaş ödeyecek. 120 aya kadar ödeme yapılabilecek. Bankadan 0,79 faizle kredi alınabilecek. TOKİ'den alınmak istenirse 900 bin liranın yüzde 15'i peşin ödenecek, kalan tutar 120 ayda ödenebilecek.

'Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek'

Bulut, ödemeler esnasında vatandaşın gücüne göre artışların sözleşmede revize edilebildiğini belirterek, "Aylık ödemeler 5-6 bin lirayı geçmeyecek. Ödemeden ziyade can güvenliğini düşünerek mutlaka başvursun. Görüşme sürecine geçerek direkt inşaatlara başlayalım." dedi.

Başvurular ne zamana kadar?

Kampanyaya başvurular 31 Mayıs'a kadar e-devlet üzerinden yapılabilecek.




#yarısı bizden
#kentsel dönüşüm
#TOKİ
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