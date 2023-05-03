Yarısı Bizden’e 485 bin bağımsız bölüm için başvuru: İstanbul dönüşmek istiyor

Sağlıksız yapı stokunun yenilenmesi için başlatılan ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına yoğun ilgi devam ediyor. 26 Nisan’da başlayan kampanyaya toplam 38 bin 79 bina, 485 bin 689 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Bahçelievler en çok başvuru yapılan ilçe oldu. Bahçelievler’de 3 bin 799 bina ve 55 bin 812 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Böylece ilçede dönüşümün ilk adımı atılmış oldu.

GÜNGÖREN İKİNCİ SIRADA

Toplam yapı stokunun önemli bir bölümünü 1999 depremi öncesi binaların oluşturduğu Güngören 'Yarısı Bizden' kampanyasına en çok talep gösteren ikinci ilçe oldu. Kampanyanın başından bu yana 2 bin 296 bina, 36 bin 880 bağımsız bölüm adına başvuru yapıldı. 1999 depreminde İstanbul’da en çok hasar gören ilçelerden Avcılar’da ise yine kampanyanın başladığı tarihten bu yana bin 971 bina, 28 bin 284 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

99 ÖNCESİ BİNALARDA BAŞVURU YOĞUN

İstanbul’da 1999 öncesi inşa edilen binaların en yoğun olduğu ilçelerin başında gelen Fatih’te 2 bin 405 bina, 26 bin 174 bağımsız bölüm; Üsküdar’da 2 bin 143 bina, 24 bin 647 bağımsız bölüm; Bağcılar’da 2 bin 755 bina, 29 bin 458 bağımsız bölüm; Küçükçekmece’de 2 bin 38 bina, 27 bin 697 bağımsız bölüm; Kartal’da bin 522 bina, 21 bin 967 bağımsız bölüm; Maltepe’de ise bin 363 bina, 24 bin 199 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı.

EN AZ BAŞVURU ADALAR’DA

Kampanyaya en az başvuru ise Adalar’da gerçekleşti. Adalarda 9 bina, 50 bağımsız bölüm için başvuru yapıldı. Toplam 38 bin 79 bina ve 485 bin 689 bağımsız bölüm için dönüşümün ilk adımı atılmış oldu. Kampanyada başvuru süreci 29 Mayıs’ta sona erecek. TOKİ tarafından yapılacak evler, 2 yılın ardından vatandaşlara teslim edilecek. İstanbul’da başlayan dönüşüm 81 ile yayılacak.







