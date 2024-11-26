Yatırımcının gözdesi GES

Firmaların yatırım gözdesi 2025 yılında enerji ve otomasyon sektörleri olacak.Güneş enerjisi santralleri (GES) ise ön planda. Bu yılın üçüncü çeyreğinde de enerji, yatırımcısına kazandırmaya devam etti. Merkez Bankası kaynakları, yatırım finansmanına ulaşma kabiliyetleri yüksek firmaların kapasite artırıcı yatırımlara yöneleceğini ve bu durumun 2025 yılında da süreceğini bildirdi. Öte yandan, 1 dönüm güneş enerjisi getirisi 2024'te yaklaşık 18 bin doları buldu.
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