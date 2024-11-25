Asgari ücret pazarlığı haftaya başlıyor

Sosyal diyaloğu esas alacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, vatandaşı enflasyona ezdirmeyecek bir rakam belirlemek için çalışacak. Geçtiğimiz yıllarda Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda üyesi olan işçileri de masaya oturtan Türk-İş Sendikası edinilen bilgilere göre bu yıl da görüşmelere üyesi olan basın mensuplarını dahil edecek.