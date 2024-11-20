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Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı ve asgari ücret için sinyali verdi: Et fiyatları ile ilgili yeni hamleyi duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşı ve asgari ücret için sinyali verdi: Et fiyatları ile ilgili yeni hamleyi duyurdu

Lokman Özdemir
13:0820/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muhalefet bu konuyu istismar ediyor, ancak biz çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde ve alım güçlerini koruyacak bir düzenleme yapacağız" dedi. Erdoğan Uruguay’dan Brezilya’dan büyükbaş hayvan ithali için talimat verdiğini de belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta aralarında Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun da yer aldığı gazetecilerin sorularını cevapladı.

Emekli maaşları ve asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
alım gücünü koruyacak
bir zam yapılacağının sinyalini verdi.

Erdoğan, kırmızı et konusunda 2 ülkeden ithalat yapılması konusunda talimat verdiğini de belirtti.


Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek. 2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek.


"Asgari ücret alım gücünü koruyacak"


Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65’ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49’un altında. Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Son 22 yılda da resim buydu, son 1 yılda da aynı şekildeydi, bu sene içerisinde değişmedi. Muhalefet bu konuyu istismar ediyor ama biz önümüzdeki dönemde de aynı prensipler çerçevesinde hareket edeceğiz ve enflasyonun üzerinde, çalışanlarımıza alım gücünü koruyacak çerçevede muamele edeceğiz. Ama aslolan enflasyonun kalıcı bir şekilde düşürülmesidir.


"Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz"


Vatandaşlarımızın aldığı temel mallarda enflasyon yüzde 28,5. Sebze meyve gıda dahil mallarda ise yüzde 40 civarında. Enflasyonu şu anda biraz yüksek tutan kira ve özel eğitim gibi hizmetlerdeki enflasyondur. Enflasyon kalıcı bir düşüş trendine girdi, inşallah bu şekilde de yoluna devam edecek.
Burada şunu da söylemek isterim: Yeni bir adım daha atmayı planlıyoruz. Bu da büyükbaş hayvan ithalini yaparak kırmızı ete çok daha iyi imkanlarla erişimini sağlamaktır. Bunu Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ile de değerlendirdik. Vatandaş kırmızı ete beklediği fiyatlarla ulaşabilsin diye gerekirse süratle Uruguay’dan Brezilya’dan bu büyükbaş hayvan ithalini yapalım talimatını verdim. Bunu değerlendireceğiz ve bu adımları da atacağız.


#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#enflasyon
#asgari ücret

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