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Yatırımcının kılavuzu Teşvik Robotu

Yatırımcının kılavuzu Teşvik Robotu

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Yatırıma Destek Platformu, 5 yılda 2,2 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Sitedeki ‘Teşvik Robotu’ turizmden sağlığa, sanayiden tarıma kadar çeşitli alanlardaki girişimciye hangi şehir ve sektörde yatırım yapılması gerektiğine dair rehberlik etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırımları artırmak ve iş kurmak isteyenlere rehberlik yapmak üzere 2020 yılında dijital ortamda açtığı ‘Yatırıma Destek Platformu’, 5 yılda 2,2 milyon ziyaretçi ağırladı, sitedeki ‘Teşvik Robotu’ sayesinde birçok yatırıma saatler içinde rota belirlendi. Bakanlıkça hazırlanan ‘yatirimadestek.gov.tr’ internet sitesinde yatırımcılardan gelen soruları Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ildeki yatırım destek ofisi uzmanları tek tek cevaplıyor. Yabancı yatırımcılar da platformdan faydalanabiliyor.

Turizmden sağlığa, sanayiden tarıma kadar çeşitli alanlardaki yatırımcı desteklerinin güncel gösterdişekilde duyurulduğu platformda bugüne kadar 4 bin 200’e yakın soru geldi. Bunlara ortalama 10 saatte yanıt verildi.


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Siteyi 2020’den bugüne yaklaşık 2,2 milyon kişi ziyaret etti. Sitede bulunan ‘Teşvik Robotu’ ile yatırım yapılması düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara ulaşılabiliyor. Robot üzerinden 660 bin kez teşvik bilgisi sorguladı. Söz konusu hizmeti almak isteyen yatırımcılar, danışmanlık şirketine yüksek meblağlar vererek 7-10 günde alabileceği bir yanıta, platform sayesinde hızla ve ücretsiz şekilde erişebiliyor.

Sitenin ‘Yatırım Fırsatları’ bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmaları da bulunuyor.


#Ekonomi
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