Şirketlere yatırımcı sahip çıktı: İki günde 48 milyar TL'lik hisse aldılar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda ismin terör ve yolsuzluk davaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından, BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 16,57 değer kaybetti. Çarşamba gününden başlayan ve Cuma seans kapanışına kadar süren satış dalgası sonunda, Borsa İstanbul 1,4 trilyon lira değer kaybetti. Aynı süreçte, Borsada işlem gören 87 şirket, 48 milyar TL değerinde hisse geri alım yaparak yatırımcısına sahip çıktı.

ŞİRKETLER ELİNİ GÜÇLENDİRECEK

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) borsadaki düşüşü önlemek amacıyla hisse geri alım planlamasında kolaylık sağlaması, hafta ortasından itibaren toplamda 87 şirketin pay geri alımına olanak tanıdı. Borsa İstanbul'a kote şirketlerden bazıları tek seferlik pay alımı duyurusu yaparken, bazıları da 12 aylık 'hisse geri alım programı' başlattı. SPK'nın son aldığı karara göre, geri alınan hisseler 30 gün boyunca satılamayacak. Uzmanlar ise, şirket sahiplerinin ucuz fiyatlardan pay alımı başlatmalarının orta-uzun vadede ellerini güçlendireceğini belirtti.

YÜZDELİK SATIŞTA BİREYSELİN PAYI BÜYÜK

Geçen haftanın aracı kurulum dağılımı (AKD) incelendiğinde, toplam satışın yaklaşık yüzde 41’inin bireysel yatırımcı tarafında gerçekleştiği görüldü. Piyasada yaşanan oynaklıkla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar, temkinli olmakla birlikte, yatırımcıya ‘panikle yapılan adımların yanlışı getireceği ve sakin olunması gereken bir dönemde olunduğu’ mesajını verdi. Uzmanlar ayrıca, hisse fiyatlarının halihazırda olması gerekenin çok altında seyrettiğine bu nedenle de daha önce alınamayan hisselerin alınması noktasında fırsatlar bulunduğuna işaret etti.

KUR ATAĞI BEKLENTİSİ DOLAR SATTIRDI

Bankacılık endeksinde haftalık düşüş ise yüzde 26'yı aşarak son yılların en büyük kayıplarından biri olarak kayda geçti. Bankacılık hisselerindeki düşüşün yabancı yatırımcı satışı ile ilişkilendiren Analistler, “İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, yabancı yatırımcı; kur atağı olur beklentisiyle dolar satmaya başladı ve piyasaları panik havasına soktu. Ayrıca, seansın son günü (Cuma) olduğu için kimse hafta sonu riskini alıp hisse senedini elinde tutmak istemedi” ifadelerini kullandı.

Piyasalar için ek önlem gelebilir

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) perşembe günü gerçekleştirdiği ara toplantıda gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltirken, gecelik vadede borçlanma faiz oranını da yüzde 41'de sabit tuttu. TCMB tarafından yapılan duyuruda, "Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır" denildi.

SPK’dan yeni tedbirler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'daki gelişmeler sebebiyle bazı tedbirler açıkladı. SPK açıklamasında, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması için Borsa İstanbul'da yapılan işlemlerin sürekli takip edildiği bildirildi. Bu kapsamda SPK, bugünden 25 Nisan 2025 seans sonuna kadar, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına karar verdi. Diğer taraftan Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasında emir/işlem oranını (OTR) 25 Nisan 2025 tarihi seans sonuna kadar 5:1'den 3:1'e düşürürken, emir/işlem oranı eşik değer aşım ücretini 24 Mart 2025 tarihinden itibaren 0,25 TL'den 0,50 TL'ye yükseltti.











