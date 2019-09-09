Ekonomi Yatırımda Çin değil Türkiye
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yatırımda Çin değil Türkiye

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ziyaretinde ülkesinin firmalarına seslenerek yatırımda ‘Çin’i değil Türkiye’yi tercih edin’ mesajı gönderdi. Ross, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülkenin eşit katkı yapması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedeflendiğini söyledi.
ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedeflendiğini söyledi.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ABD'li firmalara Türkiye'ye yatırım çağrısı yaptı. Ross, Türkiye ziyareti kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)-Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı'na katıldı. DEİK’ten yapılan açıklamada, TAİK tarafından Haziran ayında Boston Consulting Group (BCG) ile başlatılan, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar dolara çıkartılmasını hedefleyen çalışma üzerinden Ross ile öneriler ve olası iş birliği fırsatlarının paylaşıldığı belirtildi.

Wilbur Ross

STRATEJİK SEKTÖRLER MASAYA YATIRILDI

Toplantıya katılan yürütme kurulu üyeleri, otomotiv, finans, çelik-alüminyum, telekomünikasyon, turizm, petrokimya, savunma ve hava-uzay sanayi, inşaat ve altyapı, gayrimenkul, lojistik, ilaç sanayi ve enerji alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı buldu. ABD Ticaret Bakanı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bulunmaktan ve Türk iş insanları ile toplantıda yer almaktan çok mutlu olduğunu ve hazırlatılan raporu detaylı bir şekilde incelediğini belirtti.

HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

Ross, 100 milyar dolarlık ticaret hedefine iki ülkenin eşit olarak, yarı yarıya katkıda bulunması gerektiğini aktararak, bin 700’den fazla Amerikalı şirketin Türkiye’de faaliyet gösterdiğini ve bunun avantajlı bir başlangıç olduğunu kaydetti. Amerika’ya giden Türk KOBİ’lerinin girişimcilik ruhuna sahip olduğunu ve KOBİ’lere yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayan Ross, devletler arasındaki iş birliğinin yeterli olmadığını, özel sektörün iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Toplantıda Ross'un Çin yerine Türkiye'yi yatırım için işaret etmesi de iş dünyasından olumlu karşılık buldu.

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İŞ DÜNYASI DAHA AKTİF OLSUN

Bundan sonraki süreçte başka bir rapora ihtiyaç olmadığını, daha hızlı ve elinin taşın altına koyacak iş insanlarına ihtiyaç bulunduğunu belirten Ross, Amerika’ya yatırım için şu an en doğru zaman olduğunu vurguladı. Ross, Türkiye’nin Amerikan firmaları için Çin’den daha avantajlı olduğunu kaydetti. Devletlerin ticaretin önündeki engelleri kaldırabileceğini ancak özel sektörün mutlaka bu inisiyatifte liderlik yapması gerektiğini aktardı.

  • TİCARETTE ARTIŞ
  • DEİK Başkanı Nail Olpak da ikili ilişkilerde son dönemde gündemde yer bulan konulara rağmen ticaret hacminde düşüş yerine artış yaşandığını belirterek, halihazırda var olan 21 milyar dolarlık ticaret hacminin 75 milyar dolara çıkarılmasının ardından bunu da yeterli bulmayan iki liderin 100 milyar dolarlık bir hedef belirlediğini hatırlattı. Bu kapsamda, DEİK olarak, TAİK ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, ilgili diğer kurumların da katılımı ile bir rapor hazırlandığını aktaran Olpak, TAİK’in söz konusu raporu ABD tarafına da ilettiğini ve kendileri tarafından dikkate alındığını kaydetti.
  • TAİK, hedeflere destek verecek
  • TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ise Aralık 2018’de herkesin gündemdeki olaylara odaklandığı dönemde iki liderin konuşmasında değinilen 75 milyarlık hedefi TAİK’in ana gündem yaptığını belirterek, şubat ayında ABD-Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Logan Jones ve beraberindeki heyetin Türkiye temaslarının ardından G20 toplantıları esnasında iki liderin hedefi 100 milyar dolara çıkarttığını anımsattı. Yalçındağ, şunları kaydetti: “Bu dönemde BCG ile başlatılan rapor çalışmasının da sonuna gelindi. Bu rapor bir başlangıç olarak farkındalık yarattı ve gelecek dönem hedefinin ise çıkan sonuçların takibi oldu. Hazırlanan rapor neticesinde ‘ticaret’, ‘yatırım’ ile ‘algı ve tanıtım’ başlığı altında 3 çalışma grubu kurulacak. TAİK, benimsediği ticari diplomasi misyonu doğrultusunda algı ve tanıtım çalışma grubunda yer alacak ve diğer iki çalışma grubuna da TAİK olarak destek verilecek. İki bakana da bu projeye gösterdikleri ilgi ve özel sektörün önünü açacak çalışmalarda kararlı olmalarından dolayı teşekkür ediyorum.”

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