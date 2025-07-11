Yatırımları artıracak reformlar devrede

Yatırım ortamının güçlendirilmesi ve Türkiye’nin küresel yatırım çekim merkezi haline gelmesi hedefiyle, kamu-özel sektör iş birliğinde hazırlanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2025 Eylem Planı hazırlıkları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında şekillenen planda, 7 başlık ve 39 stratejik eylem yer alıyor. Sanayiden dijitalleşmeye, çevre politikalarından iş gücü niteliğine, hukuki reformlardan finansal erişime kadar çok boyutlu yapısıyla dikkat çeken plan, Türkiye’nin yatırım iklimine yön verecek yol haritası olacak.

KVKK’DA AB UYUMU

Yatırımcı güvenini artırmak için hukuki güvence ve yargı süreçlerinde iyileştirmeler öncelikli gündem maddeleri arasında. Bilirkişilik sistemi kapsamlı şekilde elden geçirilecek. Gerçeğe aykırı rapor düzenleyenler için daha caydırıcı ceza hükümleri getirilecek. Dava şartı arabuluculuk sisteminin kapsamı genişletilecek. Ticari uyuşmazlıkların mahkemeye taşınmadan çözümü teşvik edilecek. Dünya Bankası’nın yeni nesil yatırım iklimi endeksi olan Business Ready Endeksi baz alınarak hazırlanmış özel bir uygulama planı hayata geçirilecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), AB’nin GDPR normlarına uyumlu hale getirilecek.

KARBON DENKLEŞTİRME SİSTEMLİ KURULACAK

Türkiye Yeşil Taksonomisi, çevresel hedeflere dayalı bir yatırım sınıflandırma sistemi olarak AB Taksonomisi ile uyumlu şekilde hazırlanacak. Türkiye’nin kendi Karbon Denkleştirme Sistemi kurulacak. TSE ve TÜRKAK tarafından standardizasyon ve akreditasyon süreçleri belirlenecek. Döngüsel ekonomi sertifikaları, kamu ihalelerinde kullanılabilecek. Geri dönüşüm, atık yönetimi, temiz enerji ve su verimliliği gibi alanlarda sertifika sahiplerine finansman avantajı sağlanacak. Yenilenebilir enerji yatırımları için önlisans sürecindeki bürokratik işlemler sadeleştirilecek. Öztüketime dayalı enerji tesisleri, kapasite tahsislerinden muaf tutulacak, elektrik depolama tesislerine özel düzenlemeler getirilecek. İklim Kanunu’na bağlı karbon vergileri, Türk vergi sistemine entegre edilecek.

YENİ TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE MUAFİYET

Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, 2026-2030 dönemi için güncellenecek. Etik ve rekabetçi uygulamalar esas alınacak. Bulut bilişim ve veri yerelleştirme politikaları gözden geçirilecek, ulusal strateji belgesi yayımlanacak. AB’nin Veri Yasası, Siber Güvenlik Yasası, Ürün Sorumluluğu Direktifi ve Yapay Zeka Yasası gibi dijital mevzuatlarıyla uyum için Türkiye iç mevzuatı yeniden yapılandırılacak. Dijital şirket uygulamaları, girişimciliği destekleyecek şekilde hayata geçirilecek. Yeni kurulan teknoloji şirketleri, belirli formalitelerden ve mali yüklerden muaf tutulacak. Elektronik imza mevzuatı, uluslararası teknik standartlara göre revize edilecek. Uygulama alanları genişletilecek. 5G yetkilendirme süreci, yerli ve milli ürün kullanım yükümlülükleriyle birlikte planlanacak. Yerli üretim oranı artırılacak. Fiber altyapıların yaygınlaştırılması, finansal destekleme modelleri ve mevzuat kolaylıklarıyla sağlanacak.

HİSSELER DİJİTAL İZLENECEK

Yatırımcıların finansmana erişimi kolaylaştırılırken, kamu kaynakları stratejik alanlara yönlendirilecek. Kalkınma Bankacılığı yeniden yapılandırılacak. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’nın finansal kaynakları çeşitlendirilecek. KOBİ’lerin krediye erişimi, Kredi Garanti Fonu desteğiyle genişletilecek. Ticari krediler, TCMB büyüme sınırları dışına çıkarılabilecek. İhracat finansmanı yeni modellerle desteklenecek. Tedarik zinciri desteği ve Türk Eximbank kredileri yaygınlaştırılacak. Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarından pay alan girişimlerin, hisseleri MKK nezdinde dijital olarak izlenebilecek. Transit ticaret düzenlemeleri genişletilecek, mevzuatla desteklenecek.

ELEKTROLİZÖRE AR-GE DESTEĞİ

Yeni Organize Sanayi Bölgeleri ve Endüstri Bölgeleri ilan edilecek. Enerji İhtisas Endüstri Bölgeleri, öncelikli alanlarda faaliyete geçirilecek. Lojistik merkezler ve iltisak hatlarına yönelik yönetmelikler yayımlanacak. Yeşil hidrojen üretimi, öncelikli yatırım sektörleri arasında desteklenecek. Elektrolizör teknolojisine Ar-Ge desteği sağlanacak.

HER OSB’YE BİR MYO

Sürdürülebilir büyüme için insan kaynağının niteliği de dönüşüme tabi tutuluyor. OSB’lerdeki Meslek Yüksekokulu (MYO) sayısı artırılacak. Yeni OSB’lerde MYO zorunlu hale getirilecek. MYO programları, iş dünyasının talepleri doğrultusunda yeniden yapılandırılacak. Yerel Kalkınma Hamlesi, atıl kaynakları harekete geçirmek ve bölgesel dengeyi sağlamak amacıyla yeni çağrılarla yeniden devreye alınacak. KOBİ tanımı, güncel ekonomik gerçekliklere göre revize edilecek.







