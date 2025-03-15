YEKA-GES 2024'te imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES-2024) yarışmaları kapsamında, 6 ayrı alanda toplam 800 megavat kapasite tahsis edilen projeler için sözleşmeleri imzalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmalar sonucunda 100 milyon 755 bin dolar katkı payı sağlandı.

60 AYLIK SATIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Hafta başında imzalanan YEKA RES-2024 yarışmalarında da, 5 ayrı alanda toplam 1.200 megavat kapasite tahsis edilmişti. Bakanlıkta yapılan imza töreni ile 119,6 milyon dolarlık katkı payı sağlanmıştı. 4 Şubat'ta gerçekleştirilen YEKA GES-2024 yarışmalarının sözleşmeleri de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın himayesinde Enerji İşleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından bakanlıkta imzalandı. Sözleşmelerin imzalanmasıyla firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başladı.

TEMİZ ENERJİ HEDEFİ İÇİN YEKA'LAR KRİTİK ROLDE

Bakanlıktan yapılan açıklamada, konuşmasına yer verilen Zafer Demircan, YEKA projelerinin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynadığını vurguladı. Demircan, “Hepimiz için yeni bir süreç başlıyor. Sürecin hızlandırılması adına Bakanlığımız üzerine düşeni yapmaya devam edecek. Bu projelerin başarılı olabilmesi için gerekli olan idari desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Sizlerden de işinizi hızlı ve usulüne uygun bir şekilde yürütmenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200, Malatya'da 75, Van'da 60, Kütahya'da 40 ve Konya'nın Karapınar ilçesinde 385 megavat olacak şekilde toplam 800 megavat alan kapsayan YEKA yarışmalarının 600 milyon dolar yatırım getirmesi bekleniyor.

Projeler ÇED sürecinde

Firma yetkililerine süreç hakkında bilgi veren Demircan, önlisans başvurularının 15 gün içinde tamamlanması ve iş programlarının 30 gün içinde Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne sunulması gerektiğini belirtti. Demircan, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) devir işlemlerinin hızla tamamlanması gerektiğine dikkati çekerek, Bakanlık olarak projelerin ÇED süreçlerine başladıklarını kaydetti. Türkiye'de 2035'e kadar rüzgar ve güneş kurulu gücünün 4 katına çıkarılarak 120 bin megavata yükseltilmesi hedefleniyor. Hedefin gerçekleştirilmesi için lisanslı, lisanssız ve depolamalı projelerin yanında YEKA modeliyle kapasite artırılması hedefleniyor.







