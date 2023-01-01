Zorunlu arabuluculuk uygulamasına 15 günde 14 bin 385 başvuru yapıldı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Eylül'de başlatılan zorunlu arabuluculuk sistemi ile tarafların yıllarca süren davalardan kurtularak dostane ve barışçıl bir çözüme kavuştuklarını belirtti.
Paylaşımında, sonuçlanan bazı arabuluculuk görüşmelerine de yer veren Tunç, "İşte, anlaşmayla sonuçlanan arabuluculuk görüşmeleri sonunda memnuniyetlerini bizlere ileten vatandaşlarımızdan bazıları" ifadelerini kullandı.