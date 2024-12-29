Yeni GAP eylem planı açıklanıyor

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 35 yıllık tarihinde yeni bir dönüm noktasına giriyor. Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün çok sayıda bakanın katılımı ile 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' toplanacak. Yılmaz, toplantının ardından GAP Eylem Planı'nı açıklayacak. Plan ile su kanallarından barajlara, tarımsal alanların verimli kullanılmasından ürün çeşitliliğinin artırılmasına varıncaya değin yeni projeler kamuoyuyla paylaşılacak. Gıda fiyatlarında istikrarı ve arz güvenliğini sağlamayı hedefleyen ekonomi yönetimi, arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkanlarını da gözeterek stratejik tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde GAP bölgesine özel bir parantez açacak.