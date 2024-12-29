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Yeni GAP eylem planı açıklanıyor

Yeni GAP eylem planı açıklanıyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0029/12/2024, Pazar
G: 29/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Güneydoğu Anadolu Projesi için yeni eylem planı hazır. Bugün açıklanacak eylem planı kapsamında bölge illerinde; baraj, su kanalları, tarım, enerji, sanayi ve ürün çeşitliliği gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerin tanıtımı yapılacak. Eylem planının GAP açısından dönüm noktası olacağı belirtildi.

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) 35 yıllık tarihinde yeni bir dönüm noktasına giriyor. Şanlıurfa'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün çok sayıda bakanın katılımı ile 'Ekonomi Koordinasyon Kurulu' toplanacak. Yılmaz, toplantının ardından GAP Eylem Planı'nı açıklayacak. Plan ile su kanallarından barajlara, tarımsal alanların verimli kullanılmasından ürün çeşitliliğinin artırılmasına varıncaya değin yeni projeler kamuoyuyla paylaşılacak. Gıda fiyatlarında istikrarı ve arz güvenliğini sağlamayı hedefleyen ekonomi yönetimi, arazinin verim kabiliyeti ile birlikte yağış ve sulama imkanlarını da gözeterek stratejik tarım ürünlerinin yetiştirilmesinde GAP bölgesine özel bir parantez açacak.


İŞTE O PROJELER

HAVZALARA GÜÇLÜ SULAMA

Sulama iletimi güçlendirilecek. Kuraklık çeken alanların su kapasitesi yükseltilecek.

BARAJLARA EKOSISTEM

Atatürk ve Keban barajlarına bağlı komplike sulama sistemi bir ekosistemle desteklenecek. Yüzer Güneş Enerjisi Santralleri ile alternatif enerji de üretilecek.

ÜRÜN ÇEŞITLILIĞI ARTACAK

Ürün çeşitliliğini sağlama açısından GAP illerinde yeni projeler hayata geçirilecek. Verimli tarım tespitleri yapılarak destekler sağlanacak.

KAPALI SISTEMLERE AĞIRLIK

Açık sulama yapılan bölgeler kapalı sisteme geçirilecek. Açık su kanalları ile yüzde 35 olan buharlaşma kaybı yüzde 1'e çekilecek.

TARIMA DAYALI OSB

GAP illerinde tarıma dayalı ihtisas OSB yatırımları hayata geçirilecek. Alt yapı iyileştirilip tarımsal sanayi faaliyeti yürütecek kişiler teşvik edielcek.


#Ekonomi
#GAP
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