Yerel kalkınmaya teşvik hamlesi

Bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltacak ve bölgelerin rekabet güçlerini artıracak yerel kalkınma yatırımlarının esasları belirlendi. Programda; 240 bin TL'ye kadar nakdi destek, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, yer tahsisi, prim desteği gibi teşvikler yer alıyor. Bakan Kacır, “Devrim niteliğinde bir adım attık” dedi.
Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlarıyla "Yerel Yatırım Konuları Listesi" hazırladı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 81 il için belirlenen 324 yatırım konusu listesi duyuruldu. Hazırlanırken bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve bölgelerin rekabet güçlerini artırmak temel amaçlar olarak belirlendi. Liste oluşturulurken, yerel ihtiyaçların karşılanması, atıl kaynakların değerlendirilmesi, bölgede üretimi olmayan ancak başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi, bölgelerin sektörel öncelikleri doğrultusunda ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi gibi kriterler dikkate alındı. Ayrıca illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi, coğrafi potansiyellerin ve atıl kaynakların değerlendirilmesi, kümelenme imkanlarının oluşturulması, istihdam seviyesinin artırılması, yetkinliklerin harekete geçirilmesi, teknoloji üretimi ile illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyelerinin yükseltilmesi de liste oluşturulurken göz önünde bulundurulan kriterler arasında yer aldı.
KACIR: DEVRİM NİTELİĞİNDE
Programa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, proje için ‘devrim’ niteliğinde bir adım attıklarına dikkati çekti. Kacır, “81 ilimizin potansiyelini harekete geçirmek, bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak ve her bir ilimizi kalkınma seferberliğimize dahil etmek amacıyla Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı’nı uygulamaya alıyoruz. Yayımlanan uygulama tebliğleriyle her şehrimiz için 4 öncelikli yatırım konusu belirledik. Bu başlıklarda yatırımları destekleyerek tüm yurtta topyekun bir kalkınma hamlesini hızlandırıyoruz” dedi.
YENİ İŞ İMKANLARI OLUŞACAK
26 kalkınma ajansı eliyle yürütecekleri programla şehirleri uzmanlaştıracaklarını, yeni istihdam alanları oluşturacaklarını, üretimi teşvik edeceklerini vurgulayan Bakan Kacır, illerin sosyoekonomik gelişmişlik seviyesini de yükselteceklerini belirtti. Kacır, Türkiye Yüzyılı’nın, kalkınmanın ve refahın yüzyılı olacağına da dikkati çekti.
- Destek Tutarı: Yatırım tutarının %15’i ve 240 milyon TL’ye kadar nakdi destek ya da yatırım tutarının %20’si ve 240 milyon TL’ye kadar faiz/kâr payı desteği
- Vergi indirimi: %50 yatırıma katkı oranı
- KDV istisnası
- Yatırım yeri tahsisi
- Gümrük Vergisi muafiyeti
- Sigorta primi işveren hissesi desteği (6. Bölgede 12 yıl, diğer bölgelerde 8 yıl.)
- İllerin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyesinin yükseltilmesi
- Coğrafi potansiyellerin ve âtıl kaynakların değerlendirilmesi
- Yerel ihtiyaçların karşılanması
- Bölgede üretimi olmayan, başarı olasılığı yüksek sektörlerin geliştirilmesi
- Mevcut sektörlerin ileri-geri bağlantılarının desteklenmesi ve kümelenmelerinin oluşturulması
- Yerel istihdamın artırılması.