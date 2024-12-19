Yeşil ürünlere çifte vergi olmayacak

Yeni İklim Yasası ile Türkiye'de üretilen 'çevre dostu' ve 'yeşil' ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ihracında çifte vergilendirmenin önüne geçilecek. Böylece AB ülkeleri ile yapılan ihracatta mükelleflerin hem Türkiye'ye hem AB üyesi olan ülkelere tek bir ürün için çift vergi ödemesinden kaynaklı maliyet yükü yarı yarıya azalacak.