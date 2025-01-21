Yeşili koruyana mavi bono

Karbon kullanımından vazgeçenlere yüksek getirili yeni yatırım araçları olan mavi bono ve sosyal tahvilleri kullanma hakkı sunulacak.
Karbon emisyon kullanım hakkı yani kirletici maddelerin sektörel bazda tüketim hakkı da yeniden belirlenecek. Çevreyi kirletmeme hedefine uyan firmalar için getirisi yüksek yeni yatırım araçları devreye alınacak. İklim Yasası için hazırlıklar sürüyor. Kanun teklifiyle, yeşil dönüşüme destek verecek ve iklimsel değişikliği körüklemeyecek maddelerin kullanımı teşvik edilecek. Karbon bazlı ürün kullanımından vazgeçen ya da yasal sınırlama doğrultusunda azaltan yatırımcılar, bu araçlardan faydalanacak.
BALIKÇILIĞI GÜÇLENDİRECEK
Mavi bonolar, devletler, kalkınma bankaları ya da diğer kurumlar tarafından çevresel, ekonomik ve iklim faydaları olan denizcilik ve okyanus bazlı projelere yatırım için ihraç edilen tahvillerdir. Bu tahviller sayesinde yatırımcılar projelerden kâr marjı alır. Mavi bonolar, deniz balıkçılığının güçlendirilmesi, düşük karbonlu su ürünleri yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, açık denizde yenilenebilir enerjinin kullanımı ve deniz taşımacılığının karbondan arındırılmasını teşvik edecek getirisi devlet yüksek kağıtları olarak tanımlanıyor.
SOSYAL TAHVİL EK GETİRİ SAĞLIYOR
- Sosyal etki ya da sosyal tahvilse, sosyal veya çevresel sonuçlara ulaşmak için ödeme yapan taraf ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında sonuç odaklı sözleşmelerdi. Burada yatırımcı hizmetlerin sunulması için finansman sağlar. Karşılığında verdiği tahvilse piyasada kâr bazlı olarak işlem görür ve yatırımcısına ek getiri sağlar.