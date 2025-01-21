Yeşili koruyana mavi bono

Sosyal etki ya da sosyal tahvilse, sosyal veya çevresel sonuçlara ulaşmak için ödeme yapan taraf ile hizmet sağlayıcı kuruluş arasında sonuç odaklı sözleşmelerdi. Burada yatırımcı hizmetlerin sunulması için finansman sağlar. Karşılığında verdiği tahvilse piyasada kâr bazlı olarak işlem görür ve yatırımcısına ek getiri sağlar.