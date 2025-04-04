Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
YHT konsorsiyumu ihracatı artıracak

YHT konsorsiyumu ihracatı artıracak

04:004/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'de oluşturulacak Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu ile giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebi yerli ve milli YHT dizileriyle karşılayacak, bu araçlar yakın coğrafyalara ihraç edebilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile mobilite sektöründe, akıllı şehir içi elektrikli toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden ileri seviye sürüş destek sistemlerine, otonom araçlarda kullanılacak akıllı kamera sistemlerinin geliştirilmesinden elektrikli araçlar için şarj ekosistemi yatırımlarına kadar toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı aşan, 38 yatırım projesi destekleniyor. Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde, mobilite başta olmak üzere yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, değer zincirini tamamlayıcı yatırımlar, haberleşme ve uzay gibi 8 farklı alana yatırım yapılıyor.


#Ekonomi
#YHT
#ihracat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem: Az önce deprem mi oldu? 4 Nisan son depremler