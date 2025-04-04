YHT konsorsiyumu ihracatı artıracak

Türkiye'de oluşturulacak Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu ile giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebi yerli ve milli YHT dizileriyle karşılayacak, bu araçlar yakın coğrafyalara ihraç edebilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile mobilite sektöründe, akıllı şehir içi elektrikli toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden ileri seviye sürüş destek sistemlerine, otonom araçlarda kullanılacak akıllı kamera sistemlerinin geliştirilmesinden elektrikli araçlar için şarj ekosistemi yatırımlarına kadar toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı aşan, 38 yatırım projesi destekleniyor. Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında, özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşviklerin sağlandığı, ihtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde, mobilite başta olmak üzere yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler, değer zincirini tamamlayıcı yatırımlar, haberleşme ve uzay gibi 8 farklı alana yatırım yapılıyor.