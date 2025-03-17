Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı başlıyor

Yıldız Holding’in gıda sektöründeki faaliyetlerine değer katabilmek amacıyla Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis, Yıldız Ventures iş birliği ile yeni bir hızlandırma programı başlatıyor. “pladis Accelerator Programme powered by Yildiz Ventures” ismiyle düzenlenen programa, 18 Mart-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında başvuru yapılabilecek. Programda değerlendirmeye uygun görülen girişimler, 1 Temmuz’da başlayacak programın ardından Eylül ayında pladis Innovation Day etkinliğinde sahne alacak.
Gıda ve perakende sektörleri başta olmak üzere, Yıldız Holding ve şirketlerinde yenilikçi iş fikirlerinin gelişimini destekleyen Yıldız Ventures, Yıldız Holding'in global atıştırmalık şirketi pladis’in başlattığı hızlandırma programına destek oluyor.
Program sonunda seçilen işletmeler gıda teknolojisi, perakende teknolojisi ve inovasyon ekosisteminin önemli aktörleriyle, sektör liderleri, kurumsal iş ortakları ve deneyimli girişim yatırımcılarıyla doğrudan bağlantı kurma fırsatı yakalayacak.
- Finalistler Eylül ayında pladis Innovation Day etkinliğinde sahne alacak.
Program tüm dünyadan gıda teknolojisi, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki erken aşama girişimleri stratejik iş birliği çerçevesinden desteklemeyi amaçlıyor. Yarışmaya başvuran girişimler ayrıca pladis ile birlikte pilot projeler yürütme veya ortak çözümler geliştirme fırsatı yakalayarak küresel çapta görünürlüğe sahip olacak.
Dünya genelindeki tüm girişimlerin katılabileceği yarışmada başvurular, 18 Mart-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında https://www.pladisglobal.com/our-impact/pladis-accelerator-programme bağlantısı üzerinden yapılacak. Resmi olarak 1 Temmuz’da start alacak olan program sonucunda belirlenecek finalistler, Eylül ayında pladis Global’in tüm marka ve bölgelerinin bir araya geldiği, yeni ürün ve markaların geleceğinin tartışıldığı pladis Innovation Day etkinliğinde proje sunumlarını gerçekleştirecek.
Hızlandırma programının ayrıntıları pladis sponsorluğunda 18 Mart 2025 tarihinde Londra’da düzenlenecek ve gıda teknolojisi alanında dünyanın en iyi 500 şirketinin belirlendiği “The FoodTech500” organizasyonunda açıklanacak.