Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis hızlandırma programı başlıyor

"Genç nesiller ve 50 yaş üstü için kişiselleştirilmiş beslenme: Çocukların büyüme ve gelişimi için temel besinleri içeren ve 50 yaş üstü tüketicilerin uzun vadeli sağlık ve canlılığını destekleyen fonksiyonel ve takviye edilmiş atıştırmalıklar. Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi: Güzellik, sağlıklı yaşam ve genel sağlık alanlarında etkili olan fonksiyonel atıştırmalıklar, nutrasötikler ve yapay zeka destekli ürün geliştirme çözümleri. Geleceğin bileşenleri: Hassas fermantasyon, geri dönüştürülmüş içerikler ve bitki bazlı ürünler gibi sürdürülebilir ve besleyici atıştırmalık deneyimleri sunan çığır açıcı çözümler."