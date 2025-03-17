AJet'in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı

Yolculardan Nasibe Türeva, basın mensuplarına, hattın açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türeva, St. Petersburg'a her zaman aktarmalı gittiğini dile getirerek, "Bu direkt uçuş bizim için çok iyi oldu. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Türkiye'ye sürekli gidip geldiğim için çok iyi oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.