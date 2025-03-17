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AJet'in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı

AJet'in İstanbul-St. Petersburg seferleri başladı

15:4217/03/2025, Pazartesi
AA
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Yolcular, bu hattın açılışına özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.
Yolcular, bu hattın açılışına özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.

AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rusya'nın St. Petersburg şehrine seferleri başlattı.

Yurt dışı uçuş ağını hızla genişleten şirketin Rusya'da başkent Moskova'dan sonra uçtuğu ikinci nokta St. Petersburg'a cumartesi icra edilen ilk sefer öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tören yapıldı.

Törene, AJet yöneticileri, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bazı yöneticileri ile yolcular katıldı.


Yolculardan Nasibe Türeva, basın mensuplarına, hattın açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türeva, St. Petersburg'a her zaman aktarmalı gittiğini dile getirerek, "Bu direkt uçuş bizim için çok iyi oldu. Çok sevindim. Hayırlı olsun. Türkiye'ye sürekli gidip geldiğim için çok iyi oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.


Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan hareket eden uçağın yolcuları ile uçuş ekibi Pulkovo Havalimanı'nda da törenle karşılandı.


Törene, Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Özgün Talu, Pulkovo Havalimanı Genel Müdürü Leonid Sergeev ile AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya katıldı.


Törende konuşan Başkonsolos Talu, uçuşların başlamasının sağlayacağı katkıları anlatarak, Türkiye ile Rusya arasındaki beşeri ilişkilerin daha da gelişeceğini kaydetti.


Bu ayın sonuna kadar haftada 4 gün icra edilecek seferler nisandan itibaren ise her gün karşılıklı yapılacak.


Yolcular, bu hattın açılışına özel 99 dolardan başlayan fiyatlarla uçabilecek.


#AJet
#Sabiha Gökçen Havalimanı
#St. Petersburg
#uçak seferi

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