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Yurt dışı finansman maliyeti ucuzladı

Yurt dışı finansman maliyeti ucuzladı

Ekonomi Servisi
04:0025/04/2025, Cuma
G: 25/04/2025, Cuma
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Sendikasyon kredisi işlemine 29 ülkeden 69 banka katıldı.
Sendikasyon kredisi işlemine 29 ülkeden 69 banka katıldı.

Ziraat Bankası, 1,75 milyar dolar tutarında rekor sendikasyon kredisi temin etti. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kredinin coğrafi çeşitlilik ve değişen şartlara rağmen maliyet avantajı sunduğunu belirterek, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 90 baz puanlık gerileme yaşandı" dedi.

Ziraat Bankası, toplam 1,75 milyar dolar tutarında sendikasyon kredisi temin etti. Bugüne kadar Türkiye'de bir bankanın tek seferde sağladığı en yüksek tutarlı ve en geniş katılımlı sürdürülebilirlik temalı sendikasyon kredisi işlemini başarıyla gerçekleştiren Ziraat, bu kredi ile dış ticarete ve sürdürülebilir finansmana kesintisiz desteği hedefliyor. İşlem kapsamında banka, 850 milyon dolar ve 789 milyon avro olmak üzere iki dilimde fonlama sağladı ve geçen yılki sendikasyon kredisini yüzde 104 oranında yeniledi.


TÜRKİYE'YE GÜVENİN GÖSTERGESİ

Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, zorlu küresel koşullara ve global dış ticarete ilişkin belirsizliklere rağmen, sendikasyon kredilerine gelen yüksek ve çeşitlendirilmiş talebin, uluslararası finans çevrelerinin Türkiye'ye ve bankaya güvenini bir daha gösterdiğini belirtti. Çakar, "Dünya ticaretinin yeniden şekillendiği günümüzde bu işlemi sadece bankacılık performansı ya da başarılı finansal bir işlem olarak görmüyor, ülkemize duyulan inancın açık bir yansıması olarak değerlendiriyoruz" dedi.


SEKİZ ÜLKEDEN 11 YENİ BANKA KATILDI

Sendikasyon kredisinin coğrafi çeşitlilik ve değişen şartlara rağmen maliyet avantajı da sunduğunun altını çizen Çakar, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla sendikasyon kredisi faizlerinde 90 baz puanlık bir gerileme yaşandı. Kredimize sekiz ülkeden 11 yeni bankanın katılım sağladığını görüyoruz. Krediden sağlanan kaynak, başta dış ticaretin finansmanı olmak üzere sürdürülebilir tarım projelerine ve reel sektör yatırımlarına yönlendirilerek ekonomiye doğrudan katkı sağlayacaktır" diye konuştu.


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