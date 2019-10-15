Ekonomi Yurtdışından getirilen dövize konut alımında KDV istisnası tanınacak
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Yurtdışından getirilen dövize konut alımında KDV istisnası tanınacak

KDV tebliğinde yapılan değişiklik ile yurtdışından getirilen döviz ile alınan konutlarda istisna kapsamına alındı. KDV istisnasından yararlanılması için transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi şart.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

KDV genel uygulama tebliğinde değişiklik öngören Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğiyle, konut ve işyeri tesliminde KDV istinası düzenlemesi yapıldı.

Buna göre, bedeli döviz olarak Türkiye'ye getirilmek kaydıyla konut veya işyeri teslimlerinde KDV istisnası; alıcılar dışındaki gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalar aracılığıyla satıcıların hesabına yapılan döviz transferlerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Tebliğe eklenen hükümlere göre, bu kapsamda yapılacak döviz transferleri, transfere ilişkin banka dekontunda alıcıya ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgilere yer verilmesi veya dövizi transfer eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından, transfere konu tutarın alıcı adına gönderildiğine dair satıcıya, alıcı ve teslime konu konut veya iş yerine ilişkin bilgileri içeren bir muvafakatname verilmesi kaydıyla istisna uygulamasında Türkiye'ye getirilen döviz olarak kabul edilecek.

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İSTİSNANIN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

Tebliğin ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetlere ilişkin KDV istisnası bölümüne eklenen hükümlerle ise ulusal güvenlik kuruluşlarınca milli savunma ve iç güvenlik ihtiyaçları için kullanılan kent güvenlik ve plaka tanıma sistemleri dahil tarama, tanıma ve takip sistemleri, radar sistemleri ile istisna kapsamındaki araç, silah ve sistemlerine ilişkin araştırma-geliştirme ve test faaliyetlerine yönelik zorunlu olarak kullanılması gereken tesislerin tesliminin de bu istisna kapsamında değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

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