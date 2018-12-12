Yüzlerce kişiyi evinden eden yanlıştan 18 yıl sonra dönüldü

Aydın’ın Çine İlçesine bağlı 7 köyde 1952 yılında yapılan kadastro çalışmalarında mera olarak tespit edilen taşınmazlar 1988-1991 yıllarında uygulanan 2981 Sayılı İmar Affı yasası ile İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından 441 kişiye satıldı.

Köylüler ise 30 yıl önce parasını ödeyerek satın aldıkları araziler üzerine evlerini, ahırlarını, tarlalarını, bahçelerini kurarak hayatlarını sürdürmeye başladı.

Ta ki 2000 yılının başına kadar...

Normalde mera olarak tespit edildikten sonra Hazine'ye devredilmesi gerekirken İl Özel İdaresi'ne devredilerek satışları yapılan yerler için Hazine harekete geçti.

Hazine tarafından 'yanlışlık' yapıldığını belirterek söz konusu tapular için iptal davası açılınca köylüler için de kabus dolu günler başlamış oldu.

Mahkeme söz konusu tarihte Hazine'yi haklı bularak 1988 - 1991 yılları arasında vatandaşa ücreti karşılığında verilen tapuları iptal etti. Alınan karar gereği tüm taşınmazların mülkiyetinin de Hazine’ye devredilmesine hükmetti.

Hem tapu gitti, hem de mahkeme masrafı ödetildi

Bütün hayatlarını üzerine kurdukları taşınmazlara ait tapuların iptal edilmesiyle birlikte büyük şok yaşayan köylüler kendilerine çıkarılan yargılama masrafları ile ikinci bir şok daha yaşayıp kara kara ne yapacaklarını düşünmeye başladı.

Kanun teklifi Meclis'ten geçti

Uzun yıllardır süren ve mirasçılarıyla birlikte bine yakın aileyi yakından ilgilendiren mağduriyet için geçtiğimiz günlerde harekete geçildi. Hazırlanan kanun teklifi ağırlıklı çevre kanununu ilgilendiren düzenlemelerin yer aldığı torba yasa teklifi ile sunulduğu Meclis'ten geçerek yasalaştı.

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Bedelsiz olarak iade edilecek

Düzenleme kapsamında 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununa geçici madde eklendi ve Aydın Çine'ye bağlı Kahraman, Yolboyu, Ezgiler, Karakollar, Çatlı, Kuru ve Yağcılar köyündeki arazilerin bedelsiz olarak hak sahiplerine tesciline karar verildi.

Hazinece açılan davalar sonucunda Hazine adına tesciline veya mera, yaylak ve kışlak olarak sınıflandırılmasına ve özel siciline yazılmasına karar verilen, kesinleşen ve henüz tapuda işlemleri yapılmamış olan taşınmazlar hakkında da aynı hükmün uygulanması istendi.

Açılan davalar geri çekilecek, bir daha dava da açılamayacak

Düzenlemede, kararları infaz edilenler için de önceki kayıt maliklerine veya kanuni mirasçılarına bedelsiz olarak devredilmesine karar verilirken, bir daha yanlışlık olmuş denilerek dava açılmasını önlemek için kanun teklifine '' Bu taşınmazlar hakkında Hazinece dava açılmaz, açılmış olan davalardan vazgeçilir.'' ibaresi eklendi.

7 köyde sevince yol açtı

Karar bölgede de sevince yol açtı. Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Çaltı Muhtarı Cavit Türk, alınan kararın gecikmeli de olsa köylerde büyük sevinçle karşılandığını belirtti. Tapuları iptal edilen söz konusu yapılarda oturan ailelerin ciddi mağduriyet yaşadığına da dikkat çeken Türk, bu tapular üzerinden kredi kullanan vatandaşların dahi olduğunu söyledi. Kararın duyulmasının ardından mağdur vatandaşların tapu müdürlüklerine giderek talepte bulunmaya başladığını da aktaran Türk, inşallah bir daha böyle bir yanlışlık olmaz temennisinde bulunmayı da ihmal etmedi.

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