Zam farkları şubat başında

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarına yapılacak zam da memur emeklisindeki gibi yüzde 49,25 olacak. Bu kapsamda, işçi ve esnaf emeklisine yapılacak ilave zam oranı, yüzde 5'ten yüzde 11,69'a yükseltildi. Böylece işçi ve esnaf emeklisi ile memur emeklisi arasındaki aylık artış oranı eşitlendi. Yeni oran Meclis'te görüşülecek emekli zammı düzenlemesini de içeren istihdam yasasına ek önerge ile eklenecek.

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

Düzenlemeyle işçi ve esnaf emeklisine yapılacak ilave zam ya da refah payı yüzde 5'ten yüzde 11,69'a çıkarıldı. Meclis'te görüşmelerine başlanan istihdam kanun teklifine, önce komisyon aşamasında madde ihdası ile eklenen ilave zammın oranı yüzde 5'ti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine bu oran yüzde 11,69'a yükseltilecek. Genel Kurul'da görüşülen yasa teklifine ek önerge verilerek, bu oran artırılacak.

İLAVE ZAM İÇİN ÖZEL TOPLANTI

Edinilen bilgiye göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ilave zamdaki artış için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı görevlendirdi. Yılmaz'ın başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in bir araya geldiği öğrenildi.

MEMURLA EŞİTLENDİ

Zamma son şeklini veren toplantının, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısından bağımsız olarak yapıldığı bildirildi. Düzenlemeyle, memur emeklisi ile işçi ve esnaf emeklisinin aylıklarındaki artış oranı eşitlenecek. AK Parti Grubu'nun söz konusu yasa teklifine eklenen maddedeki ilave zam oranını değiştirmek için önerge vereceği ifade edildi. Yasa teklifine komisyon aşamasında eklenen yüzde 42,57 ifadesi yüzde 49,25 olarak değiştirilecek. Düzenleme, Meclis'ten geçtikten sonra onay için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilecek. Erdoğan'ın onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girecek.

Maaşlara nasıl yansıyacak?

Teklifin yasalaşmasından sonra işçi ve esnaf emeklisinin aylıkları da %49,25 olacak. Örneğin, 2023'te 10 bin lira aylık alan bir işçi ya da esnaf emeklisinin maaşı %49,25'lik yeni zamla 14 bin 250 lira olacak. Kök maaşı 5 bin 500 lira olan emeklinin yeni zam oranı ile birlikte kök maaşı, 7 bin 462 lira 50 kuruş olacak. Bu rakamın 10 bin liraya kadar olan kısmı Hazine'den karşılanacak.

Ocak ayı farkı şubatta hesapta

Yine ocak ayı maaşlarını yüzde 37,56'lık ilk zam oranı üzerinden alan işçi ve esnaf emeklisine, şubat ayında yüzde 11,69 oranındaki ilave zammın farkı da ödenecek. Örneğin, 2023 yılında 10 bin lira maaş alan işçi ve esnaf emeklisine ocak ayı ilave zammı için bin 169 lira ödeme yapılacak. Emeklikler ocak ayı zam farklarını en geç şubat başında hesabında görecek.







