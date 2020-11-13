Ziraat Katılım’dan Türkiye ekonomisine 54,4 milyar TL’lik kaynak

Ziraat Katılım’ın 2020 yılının ilk 9 ayında Türkiye Ekonomisine sağladığı nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 54,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Nakdi finansman desteklerini yıllık bazda yüzde 64 artışla 39 milyar TL’ye çıkaran Ziraat Katılım, Katılım Finans sektörü içerisindeki pazar payını yüzde 16,5’e yükseltti. Ziraat Katılım konsolide aktif büyüklüğünü 2019 yılı sonuna göre yüzde 49 artışla 54,2 milyar TL seviyesine çıkardı. Toplanan fon büyüklüğü 2019 yıl sonuna göre yüzde 67 artışla 42,4 milyar TL’ye yükseldi. Türkiye genelinde şube ağını da yaygınlaştıran Ziraat Katılım, 2020'nin üçüncü çeyreğinin sonunda biri yurt dışında olmak üzere 104 şubeye ulaştı.

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Sudan faaliyetlerine başladı

İlk yurt dışı şubesini Sudan’da açtıklarını belirten Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, “Ziraat Katılım Sudan Afrika kıtasında açılan ilk Türk Bankası olarak 27 Ağustos itibarıyla başkent Hartum’da faaliyetlerine başladı. Sudan Şubemizin, Türkiye ve Sudan arasındaki dış ticaretin gelişimi ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesinde köprü görevi üstleneceğine inanıyoruz. Ziraat Katılım, sadece Türkiye'de değil, bölgesinde de sinerji oluşturan, sürekli değer üreterek her aşamada paylaştıkça daha fazlasını müşterilerine öneren, evrensel, saygın ve lider bir katılım finans kurumu olma yolunda çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

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Kira sertifikası ihraçları 22,4 Milyar TL’ye ulaştı

2020 yılının üçüncü çeyreğinde 16 adet kira sertifikası ihracının başarılı bir şekilde tamamlandığını ifade eden Özdemir, “Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen bu ihraçlarımızdan 9 Milyar TL fonlama temin edilirken, kira sertifikası ihraçlarının tamamına nitelikli yatırımcılardan ihraç tutarının üzerinde talep gelmiştir. Türkiye’nin kamu sermayeli ilk katılım bankası olan Ziraat Katılım, faaliyetlerine başladığı 2015 yılından bugüne kadar nitelikli yatırımcılara gerçekleştirdiği 67 adet kira sertifikası ihracı ile toplamda 22,4 milyar TL hacme ulaştı” ifadelerini kullandı.

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İşe devam finansman desteği üçüncü çeyrekte de devam etti

“Ekonomik İstikrar Kalkanı” kapsamında hayata geçirilen destek paketlerinin sürdüğünü belirten Özdemir: “Kovid-19 salgınının sosyal ve ekonomik yaşama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle birinci çeyrek sonunda hayata geçirilen Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde, KGF teminatlı finansman imkânı sağlayan “İşe Devam Finansman Desteği Paketi” uygulamalarına üçüncü çeyrekte de devam edildi. Gerçek ve tüzel müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak onlara en doğru kanaldan en uygun çözüm ve değer önerilerini sunan Ziraat Katılım, dengeli büyüme ve sürdürülebilir karlılık çerçevesinde milli ekonomiye en üst düzeyde katkıda bulunarak ürün çeşitliliğini artırmaya devam etmektedir” şeklinde konuştu.

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Bankart yoğun ilgi gördü

Ziraat Katılım Bankkart çalışmaları hakkında bilgi veren Özdemir: “Ziraat Katılım olarak 2020 3'üncü çeyrek döneminde kartlı ödemeler sektöründe de müşterilerimize sunduğumuz hizmetleri genişletmek, müşteri ödeme deneyimini iyileştirerek daha hızlı ve güvenli işlem yapabilmelerini temin edebilmek ve ciro pazar payını artırmak adına çalışmalarımıza hızla devam ettik. Ödeme Sistemleri sektöründeki yoğun rekabet ortamında yeni ürünümüze gösterilen ilginin memnuniyet verici seviyelerde olduğunu gördük. 2020 3. çeyrek döneminde banka kartı ciromuz geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 54, POS ciromuz ise geçen senenin aynı döneminde göre yüzde 63 artış gösterdi” dedi.

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Üretime ve istihdama desteğimiz devam edecek

Özdemir “Katılım bankacılığı prensipleri doğrultusunda müşterilerimize özgü çözümler geliştirmeye, topluma ve tüm paydaşlarımıza değer katacak çalışmalarda bulunmaya devam edeceğiz. Ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamak için reel sektörümüze desteğimizi artırarak sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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