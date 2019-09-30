Ziraat Katılım Afrika yolunda

Henüz dört yıllık bir banka olmasına rağmen gerek şubeleşme gerekse istihdamı arttırma konusunda önemli çalışmalara imza atan Ziraat Katılım Sudan'da şube açmaya hazırlanıyor. Ziraat Katılım Genel Müdürü aynı zamanda Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Başkanı Metin Özdemir, Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulundu. Özdemir ile Ziraat Katılım'ın yeni çalışmaları başta olmak üzere katılım bankacılığına dair birçok konuyu konuştuk.

İLK ALTI AYDA %20 BÜYÜDÜK

Yılın ilk yarısını geçtik. Ziraat Katılım için bu süreç nasıl geçti?

İlk altı ay hem Ziraat Katılım hem de katılım sektörü olarak, bankacılık sektörünün ortalamasını yukarıya çıkartacak bir performans sergiledik. Gerek kullandırılan fonlar gerek toplanan fonlar nezdinde bankacılık sektörüne göre daha pozitif bir büyüme temin ettik. Kendi bankamız özeline baktığımız zaman toplam aktiflerimizi, 29 milyar liranın üzerine çıkarttık. Bu da ilk altı ayda yüzde 20'lik bir büyümeye tekabül ediyor.

Ziraat Katılım olarak yıl sonu büyüme beklentiniz nedir?

Yıl sonunda yüzde 45'lik bir büyüme öngörüyoruz. Önümüzdeki yılda aynı performansı göstererek devam ettirmek istiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanımız tarafından önümüze ciddi bir hedef konuldu.

Bu hedefi yakalayabilecek misiniz?

Sektöre kamu bankalarının katılımı ile ciddi hareketlilik geldiğini söyleyebiliriz. Şu an yüzde 5,7'yi geçtik. Yıl sonuna kadar yüzde 6'lık bir payı aşacağız diye tahmin ediyoruz.

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BANKA KELİMESİNİ TABELADA KULLANMIYORUZ

"Bir de Cumhurbaşkanı katılım bankacılığı ismini kabul etmiyorum. Böyle olunca fark göremiyorum. Katılım finans sistemi olmalı" sözüne ne dersiniz?

Terminoloji noktasında bankacılık terimini Sayın Cumhurbaşkanımız benimsemiyor. Faiz kelimesinden nasıl hoşlanmıyorsa, bankacılık kelimesine de sıcak bakmıyor. Bankacılık kelimesinin avantajları da var, dezavantajları da. Algı açısından baktığımızda İnancından dolayı faiz ile iştigal etmek istemeyen insanlarımız banka kelimesinden dolayı bir kaçış var. Dolayısıyla insanlarımızı bu finans sisteminin içerisine katabilmemiz için banka kelimesini kullanmamamızı istiyor. Ama öteki tarafta uluslararası camiada banka kelimesiyle, çerçevelendirmek bize işlemlerimizde kolaylık sağlıyor. Uluslararası arenada finans kurumu deyince banka mıyız değil miyiz sorusuna muhatap oluyoruz. Evet, Katılım finans daha geniş bir anlam ifade ediyor. Biz zaten banka kelimesini tabelalarımızda ve işleyişte kullanmıyoruz. Ünvanımızda ve resmi yazışmalarımızda kullanıyoruz.

Cumhurbaşkanı gerekli destekleri vereceğini de söyledi.

Zaten desteklemenin ötesinde bize her konuda sağolsun önümüzü açıyor. Katılım bankaları olarak talep ettiğimiz birçok mevzuat, düzenleme, yönetmelik, tebliğ gibi. Bu yıl merkezi danışma kurulumuz da faaliyete geçti. Bu alanlardaki eksikliklerimiz tamamlanıyor.

YIL SONU HEDEFİ 100 ŞUBE

Şube ve istihdam sayınız kaç?

42 farklı ilde 88 şubemiz ile faaliyet gösteriyoruz. Yıl sonuna kadar 100 şubeye ulaşmaya gayret ediyoruz. Birçok banka personel çıkarırken biz çalışan sayımızı arttırmaya çalışıyoruz. Bankacılık sektörüne baktığımız zaman personel sayısı düşüyor ama katılım bankalarında bu sayı artıyor.

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SUDAN İÇİN HER ŞEY HAZIR

Yurt dışında ne gibi çalışmalarınız var?

Yurt dışında açılımımız olacak. İlk defa Afrika'dan başlıyoruz. Afrika'da Sudan'da şube açma çalışmalarımız var. Yıl sonuna kadar oradaki şubemizi açmış olacağız. Sudan zaten yüzde yüz katılım bankacılığının uygulandığı bir ülke. Konvansiyonel bankacılık yok. Merkez Bankası'ndan iznimizi aldık. Lisanslarımız her şey hazır. Orada hatta yerimizi tuttuk. Gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. İnşallah yılsonuna kadar ya da, yıl başında açılmış olacak.

Afrika'ya gidip şube açmak zor olmadı mı?

Hakikaten çok farklı bir coğrafya farklı bir kültür. Ancak ortak inanç ve değerlerimiz var. Ülkemize çok güzel bir bakış var. Oradaki çalışmalarımızda bunun çok faydasını gördük. Bankamızda oradaki çalışmalarında hızlı bir yol alacağını tahmin ediyorum.

Sudan ile başladınız. Başka yerlere gidecek misiniz?

Sudan'da şube açma çalışmalarımız duyulunca diğer özellikle Müslüman Afrika ülkelerinden de talep var. Oradaki Büyükelçilerimiz burada da açalım diye talep ediyorlar. İnşallah Sudan'a bir ayak basalım Afrika'ya sonra derinleşebiliriz.

UZUN VADEDE TL GETiRiSi DAHA iYi OLUR

Bireysel yatırımcıya bir tavsiyeniz olur mu?

Tasarruflarını ister TL'de ister yabancı parada değerlendirsin ama muhakkak bankacılık sistemi içerisinde muhafaza etsin. Ülke ekonomisi hem tasarruflarından istifade etmiş olur, hem de onlar birikimlerini daha güvenli yerde muhafaza ederler. Yerli paramıza yatırımlarına muhafaza etmeleri önemli. Şu an vermiş olduğumuz kar payı oranları konvansiyonel bankaların enflasyona endeksli yapmış oldukları birtakım mevduat hesapları tasarruf imkanlarını değerlendirme imkanı sunuyor. Uzun vadede de yerli paranın getirisi yabancı paranın getirisinden daha iyidir.

Hedef ilk ikide olmak Mesude Demirhan ve Metin Özdemir Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yıl başından itibaren yapmış olduğumuz en önemli çalışmalardan bir tanesi stratejik planımızı oluşturduk. 2023'e kadar ki hedeflerimizi yol haritamızı belirledik. Özellikle uluslararası arenada bu belge bizim için önem arz ediyor. Bankayı tanımak isteyenler, bu belgeye önem veriyorlar. Biz de bu belgeyi belge yapmak için değil, bankamızın geleceğine yönelik, rotasını belirlemek için ve o hedeflere ulaşmak için yaptık. Önümüzdeki yıllarda da şube sayımızı arttırarak, 2023'deki hedefimiz de tüm katılım bankaları içerisinde ilk iki içinde olmak. REKLAM