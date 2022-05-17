Allah'ın güzel isimlerinden "el-Bari"

Allah'ın en güzel isimlerinden biri olan el-Bari esmasının anlamı nedir? İşte, El-Bari isminin fazileti ve anlamı.

EL BARİ NE DEMEK?

El-Bari esması Kuran' da birçok yerde geçmektedir. İnfitar Suresi " Ey insan! Seni yaradan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?"( 6-8 ayetler) Bunlardan sadece birsidir.

El-Bari sadece Allah'a mahsusu bir özelliktir. Allah'u Teala'nın bütün evreni yarattığını ve bu yaratmayı devam ettirdiğini ifade eder.

El Bari

EL BARİ ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Bari, emsali ve maddesi olmadan yaratan ve yarattığı evreninin bütün parçalarını düzen ve ahenk içinde var eden anlamına gelir. El-Bari ismi şerifi, Allah'ın sonsuz yaratma gücünü aynı zamanda yarattığı her şeyi uyum içinde ve kusursuz yaratmasını simgeleyen bir isimdir.

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Evrende var olan her uyumun yani gece gündüz, yaz kış ya da anne karnındaki bebeğin gelişimi gibi birbirini takip eden ahenk ve düzenin Allah'ın hikmeti olduğunu belirten bir ismi şeriftir El-Bari.

EL BARİ İSMİNİN GEÇTİĞİ AYETLER

Azhab Suresi / 69.Ayet

Haşer Suresi / 24.Ayet

Bakara Suresi / 54.Ayet

İnfitar Suresi / 6,7 ve 8.Ayet

EL BARİ İSMİNİN FAZİLETLERİ

- Gam, keder ve üzüntü içindeki kişiler “El-Bari” zikrini okuduğunda sıkıntılarından kurtulmaktadır.

- Fiziksel ya da ruhsal bir hastalığı olan “Ya Bari Celle Calalühü” teşbihini çektiğinde hem maddi hem de manevi rahatsızlıkların üstesinden gelmektedir.

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