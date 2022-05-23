Özgün Allahın güzel isimlerinden "el-Gaffar"
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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Gaffar"

Kul olup eksikliği olmamak düşünülemiyor. İnsan, kusurlarının örtülmesine muhtaç bir varlık. Allah'ın Gaffar ismi, muazzam bir bağışlamayı ve mağfireti ifade eder. Allah'ın el Gaffar isminin anlamı nedir? İşte, el-Gaffar isminin geçtiği ayetler ve anlamı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Gaffar ne demek? Allahın El-Gaffar isminin anlamı
El Gaffar ne demek?

Mağfiret temennisi olan tövbe-istiğfar, bir yükseliş vesilesidir. Kul bunu Allah'tan onun güzel isimleriyle diler. Bu esmalardan biri olan el-Gaffar ismi ne demek? İşte, cevaplar.

EL GAFFAR İSMİNİN ANLAMI

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Gaffar esmasının kelime anlamı bağışlayıcı ve mağfiret anlamına gelir. Bu esma Allah'ın af dileyenleri affetmesi, ayıpları gizli tutması ve tövbe edenleri bağışlaması gibi hikmetlerini belirten bir esmadır.

El-Gaffar ismi şerifi yüce Allah'ın bağışlamasının sonsuz, merhametinden sual olunmaz olduğunu belirtir.

EL GAFFAR İSMİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Allah'ı anlamak, onun kudretine sığınmak ve onu kalpte hissetmek için onun isimlerini zikretmek oldukça güzel bir yoldur. El-Gaffar ismi şerifi, bizlere Allah'ın sonsuz merhametini ve af dilendiği vakit tövbe kapılarını açacağını hatırlatan bir esmadır.

EL GAFFAR İLE İLGİLİ AYETLER

  • -Hacc Suresi / 60.Ayet
  • -Taha Suresi / 82.Ayet
  • -Zümer Suresi / 53.Ayet

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