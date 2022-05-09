El-Hafız ne demek? Allah'ın el-Hafız isminin anlam ve fazileti

El-Hafız, Arapça hıfz kelimesinden türemiştir. Korumak, gözetmek anlamına gelen el-Hafız ne demek? İşte, Allah'ın el-Hafız isminin anlamı ve fazileti...

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EL-HAFIZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hafiz, korumak, gözetmek, basiretli bulunmak ve anlayıp bellemek anlamalarına gelen 'hıfz' kelimesinden türetilmiştir. Hafiz, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan" anlamına gelmektedir. El-Hafiz esması ise "kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan" demektir.

EL-HAFIZ İSMİNİN FAZİLETİ

Ya Hafiz esması, Allah'ın kainatı yönettiğini ifade etmesi açısından oldukça önemlidir. Kulların, Allah'ın kainatı yönettiğini bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekmektedir. Bu esma, diğer tüm isimler gibi Allah'ın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

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Bu manada ismin anlamını bilerek ona göre hareket etmek gerekmektedir. El-Hafiz ismini sıkça zikretmek hem kalbe şifa verir hem de Allah'ın büyüklüğünü sık sık hatırlamamızı sağlayarak doğru hareket etmemizi sağlar.