Özgün El-Hafız ne demek? Allahın el-Hafız isminin anlam ve fazileti
DİNİ BİLGİLER

El-Hafız ne demek? Allah'ın el-Hafız isminin anlam ve fazileti

Kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan Allah'ın isimlerinden el-Hafız, Esma'ül Hüsna'dandır. Peki, el-hafız ne demek? Allah'ın el-hafız isminin anlam ve fazileti nedir? İşte, detaylar.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
El-Hafız ne demek? Allahın el-Hafız isminin anlam ve fazileti​
El-Hafız

El-Hafız, Arapça hıfz kelimesinden türemiştir. Korumak, gözetmek anlamına gelen el-Hafız ne demek? İşte, Allah'ın el-Hafız isminin anlamı ve fazileti...

n
n

EL-HAFIZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hafiz, korumak, gözetmek, basiretli bulunmak ve anlayıp bellemek anlamalarına gelen 'hıfz' kelimesinden türetilmiştir. Hafiz, "koruyan, hiçbir şeyin kaybolmaması ve ihmal edilmemesi için gerekli tedbirleri alan" anlamına gelmektedir. El-Hafiz esması ise "kâinatta zerre kadar bir şey bile gözetiminden uzak olmayan ve tabiatı dengede tutan" demektir.

EL-HAFIZ İSMİNİN FAZİLETİ

Ya Hafiz esması, Allah'ın kainatı yönettiğini ifade etmesi açısından oldukça önemlidir. Kulların, Allah'ın kainatı yönettiğini bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri gerekmektedir. Bu esma, diğer tüm isimler gibi Allah'ın büyüklüğünü ortaya koymaktadır.

Bu manada ismin anlamını bilerek ona göre hareket etmek gerekmektedir. El-Hafiz ismini sıkça zikretmek hem kalbe şifa verir hem de Allah'ın büyüklüğünü sık sık hatırlamamızı sağlayarak doğru hareket etmemizi sağlar.

Er-Rahman ne demek? Allah'ın er-Rahman isminin anlam ve fazileti
ÖZGÜN
Er-Rahman ne demek? Allah'ın er-Rahman isminin anlam ve fazileti

Okyanusun dibindetuğlalı yol

Okyanusun dibinde
tuğlalı yol

​Dünyada gündem oldu: Bilim dünyasından çarpıcı mesajlar...
Cinayette uzaklaştırma detayı

Cinayette 'uzaklaştırma' detayı

Kız kardeşi anlattı: Çocuğunun gözü önünde öldürmüş.
Katillerin kucağına atmayacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sığınmacılarla ilgili net mesaj: Sonuna kadar sahip çıkacağız.

Renk değiştiren Selfie canavarı

Renk değiştiren Selfie canavarı

​“İlk olan özellikleri ile V23 5G Türkiye'de!”

​Bakan Varank tarih vererek paylaştı.

Nikah töreninde ilginç anlar.

​"Hayallerimi içine koyduğum çantamla yola çıktım".

​Milyonlarca çalışan gözünü yarınki toplantıya çevirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.