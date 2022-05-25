Özgün El Kahhar ne demek? Allahın El-Kahhar isminin anlamı
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El Kahhar ne demek? Allah'ın El-Kahhar isminin anlamı

Yenilmeyen, yegâne kudret ve tasarruf sahibi olan Allah'ın en güzel isimlerine "Esmaül Hüsna" denir. Kur’ân-ı Kerîm’in altı âyetinde Kahhâr, iki yerde kāhir ismi Allah’a, bir âyette de kāhir sıfatı insanlara izâfe edilmiştir. Peki, el Kahhar ismi ne demektir? İşte, el-Kahhar esmasının anlamı ve el Kahhar ile ilgili ayetler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ El Kahhar ne demek? Allahın El-Kahhar isminin anlamı ​
Esmaül Hüsna

Allah’a nisbet edilen kahhâr isimlerinin hepsi vâhid isminden hemen sonra yer almıştır. Bunların dördü şirk anlayışını eleştirip tevhid inancını pekiştiren bir bağlamda zikredilmiş (Yûsuf 12/39; er-Ra‘d 13/16; Sâd 38/65; ez-Zümer 39/4), iki âyet de kıyametin kopmasını tasvir eden âyetler sırasında yer almıştır (İbrâhîm 14/48; el-Mü’min 40/16). Peki, el Kahhar esması nedir? İşte, cevaplar.

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EL KAHHAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Kahhar esmasının kelime anlamı, galip gelen ve her daim mağlup edendir. El-Kahhar ismi şerifi yüce Allah'ın gücünün sonsuzluğunu, O'nun mutlak galip olduğunu ve kudretinin üstüne hiçbir kudret olmadığını belirten bir esmadır.

Allah-u Teâlâ dilediğini istediği anda helak edebilir, O'nun kudretinin karşısında bütün varlıkların boynu büküktür. El-Kahhar ismi şerifi Allah'ın istediği her şeye hükmetme ve galip gelme kudretine değinen bir esmadır.

EL KAHHAR İSMİNİN FAZİLETİ

Yatıcımız Allah'a yakından tanımak, O'nu ve kudretini anlamak ve Allah'a sığınmak için dualar ve ibadetler en büyük yardımcıdır. Yüce Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ona olan inancı kuvvetlendirir, kişinin kalbine huzur ve duaların kabul olmasına vesile olur.

EL KAHHAR İLE İLGİLİ AYETLER

  • İbrahim Suresi / 48.Ayet
  • Enam Suresi / 18.Ayet
  • Rad Suresi / 16.Ayet
  • Mümin Suresi / 16.Ayet

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