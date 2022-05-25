El Kahhar ne demek? Allah'ın El-Kahhar isminin anlamı

Allah’a nisbet edilen kahhâr isimlerinin hepsi vâhid isminden hemen sonra yer almıştır. Bunların dördü şirk anlayışını eleştirip tevhid inancını pekiştiren bir bağlamda zikredilmiş (Yûsuf 12/39; er-Ra‘d 13/16; Sâd 38/65; ez-Zümer 39/4), iki âyet de kıyametin kopmasını tasvir eden âyetler sırasında yer almıştır (İbrâhîm 14/48; el-Mü’min 40/16). Peki, el Kahhar esması nedir? İşte, cevaplar.

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EL KAHHAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Kahhar esmasının kelime anlamı, galip gelen ve her daim mağlup edendir. El-Kahhar ismi şerifi yüce Allah'ın gücünün sonsuzluğunu, O'nun mutlak galip olduğunu ve kudretinin üstüne hiçbir kudret olmadığını belirten bir esmadır.

Allah-u Teâlâ dilediğini istediği anda helak edebilir, O'nun kudretinin karşısında bütün varlıkların boynu büküktür. El-Kahhar ismi şerifi Allah'ın istediği her şeye hükmetme ve galip gelme kudretine değinen bir esmadır.

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EL KAHHAR İSMİNİN FAZİLETİ

Yatıcımız Allah'a yakından tanımak, O'nu ve kudretini anlamak ve Allah'a sığınmak için dualar ve ibadetler en büyük yardımcıdır. Yüce Allah'ın güzel isimlerini zikretmek ona olan inancı kuvvetlendirir, kişinin kalbine huzur ve duaların kabul olmasına vesile olur.

EL KAHHAR İLE İLGİLİ AYETLER

İbrahim Suresi / 48.Ayet

Enam Suresi / 18.Ayet

Rad Suresi / 16.Ayet

Mümin Suresi / 16.Ayet

ÖZGÜN Allah'ın güzel isimlerinden "el-Musavvir"