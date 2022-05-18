Özgün Allahın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"
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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"

Allah'ın en güzel isimlerin bir diğeri "el Kuddüs"tür. Sözlükte “temiz olmak” mânasındaki kuds kökünden türemiş mübalağa bildiren bir sıfat olan kuddûs “tertemiz, pak, kusurdan arınmış” demektir. Peki, el Kuddüs ne demektir? İşte, el Kuddüs isminin anlamı, fazileti ve geçtiği bazı ayetler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Kuddüs Ne Demek? Allahın El-Kuddüs İsminin Anlamı
El Kuddüs ne demek?

Her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olan Allah'ın en güzel isimlerinden el Kuddüs esmasının anlamını sizler için açıkladık. İşte, El Kuddüs isminin anlam ve fazileti.

EL KUDDÜS İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

El-Kuddüs isminin ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemlidir. Allah'ın her bir esması birbirinden önemli ve derin anlamlar içermektedir. El- Kuddüs ismi 'kuds' kökünden türemiş ve tertemiz, pak, kusurdan arındırılmış anlamına gelmektedir.

Alimler kuddüsün sadece Allah için kullanıldığını ve "her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma" anlamına geldiği konusunda görüş birliği sağlamışlardır. Gazzali ise el-Kuddüs ismini, "hissin anladığı hayalin tasavvur ettiği vehmin vehmeylediği, kalbin düşündüğü ve fikrin hükmettiği her türlü vasıftan münezzeh" şeklinde tanımlar.

EL KUDDÜS İSMİNİN ANLAM VE FAZİLETİ

Zikir dinimizin en önemli ibadetlerinden biridir. Rabbimiz kalplerin ancak Allah'ı anmak ile huzur bulacağını söylemektedir. Allah'ın isimlerini zikretmek kalbe şifa olacaktır. El Kuddüs ismi şerifini bilmek ve bu bilinçle Allah'a yönelmek bizi yaratanın kudretini anlamamızı sağlayacaktır.

Ayrıca Allah'ı zikretmek pek çok sıkıntının giderilmesine yardımcı olur. Önemli olan teslimiyetle Allah'a yönelmektir. Bu yönüyle El-Kuddüs ismi şerifi oldukça önemlidir.

EL KUDDÜS İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

Haşr 23/ O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur! O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selâm'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbâr'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir.

Cuma 1/ Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddüs, Azîz ve Hakîm olan Allah'ı tesbih ederler.

Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"
ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"

Allah'ın güzel isimlerinden "es-Samed"
ÖZGÜN
Allah'ın güzel isimlerinden "es-Samed"
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