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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Kuddüs"

Allah'ın 99 isimlerinden biri olan "el-Kuddüs", temiz olmak kökünden gelmektedir. Allah'ın en güzel isimlerinden el-Kuddüs ne demek? Esmaül Hüsna'dan olan el-Kuddüs'ün anlamı nedir? İşte, Allah'ın El-Kuddüs isminin anlamı ve fazileti

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ El-Kuddüs Ne Demek? Allahın El-Kuddüs İsminin Anlamı ve Fazileti
El-Kuddüs

Sözlük anlamı 'temiz olmak' anlamına gelen el-Kuddüs ismi Allah'ın en güzel 99 isimlerinden biridir. Peki, el-Kuddüs ne demek? İşte, Allah'ın el-Kuddüd isminin anlam ve fazileti.

EL-KUDDÜS İSMİNİN ANLAMI

El-Kuddüs isminin ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemlidir. Allah'ın her bir esması birbirinden önemli ve derin anlamlar içermektedir. El- Kuddüs ismi 'kuds' kökünden türemiş ve tertemiz, pak, kusurdan arındırılmış anlamına gelmektedir.

Alimler kuddüsün sadece Allah için kullanıldığını ve "her türlü eksiklik ve kusurdan münezzeh olma" anlamına geldiği konusunda görüş birliği sağlamışlardır. Gazzali ise el-Kuddüs ismini, "hissin anladığı hayalin tasavvur ettiği vehmin vehmeylediği, kalbin düşündüğü ve fikrin hükmettiği her türlü vasıftan münezzeh" şeklinde tanımlar.

EL-KUDDÜS İSMİNİN FAZİLETİ

Zikir dinimizin en önemli ibadetlerinden biridir. Rabbimiz kalplerin ancak Allah'ı anmak ile huzur bulacağını söylemektedir. Allah'ın isimlerini zikretmek kalbe şifa olacaktır. El Kuddüs ismi şerifini bilmek ve bu bilinçle Allah'a yönelmek bizi yaratanın kudretini anlamamızı sağlayacaktır.

Ayrıca Allah'ı zikretmek pek çok sıkıntının giderilmesine yardımcı olur. Önemli olan teslimiyetle Allah'a yönelmektir. Bu yönüyle El-Kuddüs ismi şerifi oldukça önemlidir.

EL-KUDDÜS İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

  • Haşr 23/ O Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur! O Melik'tir, Kuddüs'tür, Selâm'dır, Mü'min'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbâr'dır, Mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden çok uzaktır, yücedir.
  • Cuma 1/ Göklerdekiler ve yerdekiler, Melîk, Kuddüs, Azîz ve Hakîm olan Allah'ı tesbih ederler.

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