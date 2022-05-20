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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Müheymin"

Allah ve kulunu yaklaştıran en güzel isimlerden "el-Müheymin", sözlükte “bir şeyi gözetimi altına alıp korumak ve onu yönetmek” mânasındaki Arapça heymene kökünden türemiştir. Kainatın bütün işlerini idare eden anlamlarına gelen el-Müheymin ne demek? İşte, Allah'ın el-Müheymin isminin anlamı

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Müheymin Ne Demek? Allahın El-Müheymin İsminin Anlamı
El-Müheymin ne demek?

Kainatta en güçlü varlık, her şeye gücü yeten yalnızca Allah'tır. Kötülüklerden muhafaza etmek, koruma kudretine maliktir. Allah'ın el-Müheymin esmasına işaret eden isminin anlamı nedir? İşte, Allah'ın el Müheymin isminin anlamı ve geçtiği bazı ayetler.

nEl Müheymin
nEl Müheymin

EL-MÜHEYMİN İSMİNİN ANLAMI

Allah'ın 99 isminden biri olan el-Müheymin ismi "kâinatın bütün işlerini idare eden" demektir. 'Heymene' kökünden gelen müheymin kelimesi sözlükte "bir şeyi gözetimi altına alıp korumak ve onu yönetmek" anlamına gelmektedir.

İmam Matüridi ise; Mâtürîdî müheymin isminin "emin, musallat, şahit" anlamlarına gelebileceğini belirtmiş, fakat bunlar arasında herhangi bir tercihte bulunmamıştır. "Güven veren" mânasına aldığı emini "her söylediği ve her yaptığında güvenilen ve asla zulmetmeyen" şeklinde yorumlamıştır.

EL MÜHEYMİN İSMİNİN FAZİLETİ NEDİR?

İmam Gazali el-müheymin ismi şerifi ile kulda görülecek tecellileri şu şekilde ifade eder: Kişi iç gözlem yoluyla gönül hayatının sırlarına vâkıf olduğu, bunun yanında kendi gidişinin doğruluk üzerinde seyretmesini sağlayabildiği ve buna süreklilik kazandırdığı takdirde kendi kalbine hâkim olma durumuna ulaşır.

Eğer kalbinin derinliklerine vukuf ve hâkimiyetinin sınırları genişler de bu sayede Allah'ın bazı kullarını istikamet halinde tutmayı başarırsa, müheymin isminin tecellilerine daha çok mazhar olabilir. Ayrıca Allah'ın her bir ismi insana şifa mahyetindedir. Gönülden salih bir niyetle zikredilen el-Müheymin ismi ve diğer tüm isimler insana huzur verecektir.

EL MÜHEYMİN İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

Haşr 23: O, kendisinden başka tanrı olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

Maide 48: Sana da (Ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan (Müheymin) kitabı hak ile indirdik…

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