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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Mümin"

Allah'ın Esmaül Hüsnasından biri de El-Mümin'dir. Gönüllere ferahlık ve genişlik veren Allah'ın isimlerinden olan el-Mümin esmasının anlam ve fazileti nedir? İşte, Allah'ın El-Mü'min İsminin Anlamı ve Fazileti...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Mümin Ne Demek? Allahın El-Mümin İsminin Anlamı ve Fazileti
El Mümin Ne Demek? Allah'ın El-Mü'min İsminin Anlamı ve Fazileti

Kendisine sığınanlara emniyet ve güven veren anlamına da gelen el-Mümin Allah'ın esmalarındandır. Peki, el-Mümin ne demek?

EL-MÜMİN ESMASININ ANLAMI

Mümin kelimesi sözlükte güven içinde bulunmak ve korkusuz olmak anlamında kullanılan 'eman' ve 'emanet' kökünden gelmektedir. Mümin "inanıp tasdik eden başkalarının güvenli olmasını sağlayan, vaadine güvenilen" demektir. Pek çok alim de Allah'ın mümin ismini "eman" veya "iman" köküne dayandırmaktadır. Yani mümin, hem dünyada hem de ahirette başkalarını korku ve endişeden emin kılan, onların güvenli olmalarını sağlayan" demektir. İmam Gazali'de Mü'min isminin, "Allah dostları" demek olan müminlerin âhiret hayatındaki güvencesinin sağlanması anlamını da içerdiğini ifade etmektedir.

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EL-MÜMİN İSMİNİN FAZİLETİ

Allah'ın esmalarından alınacak faziletler çoktur. Her şeyden önce kulun Allah'ı anıyor yani zikrediyor olması kalplerde huzur ve güven oluşturur. Bu yönüyle tüm esmalar olmak üzere mümin esması da zikredildiğinde kalpler huzur bulacaktır. Gazzâlî, kulun mü'min isminden alabileceği nasibin herkesin kendinden emin olması konumunda bulunmaya çalışması olduğunu söyler.

EL-MÜMİN İSMİNİN GEÇTİĞİ BAZI AYETLER

Haşr 23: O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır; egemenliğin mutlak sahibidir, her türlü eksiklikten uzaktır, esenlik verendir, güven sağlayan ve kendisine güvenilendir, görüp gözeten ve yönetendir, üstündür, iradesine sınır yoktur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah onların yakıştırdıkları ortaklardan tamamıyla münezzehtir.

Taha 75: Mü'min olarak, erkek veya kadın, her kim salih ameller işlerse, işte onlar cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar.

İsra 19: Kim de mü'min olarak ahireti ister ve ona ulaşmak için gereği gibi çalışırsa, işte bunların çalışmalarının karşılığı verilir.

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