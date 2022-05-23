Özgün Allahın güzel isimlerinden "el-Musavvir"
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Allah'ın güzel isimlerinden "el-Musavvir"

Allah'ın en güzel isimlerine "Esmaül Hüsna" denir. Bu isimleri bilmek ve öğrenmek Allah'ı daha iyi tanımaya olanak sağlar. Bu güzel esmalardan biri olan el-Musavvir ne demek? İşte, Allah'ın el-Musavvir isminin anlamı ve geçtiği ayetler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
El Musavvir ne demek? Allahın El-Musavvir isminin anlamı
El-Musavvir ne demek?

Sözlükte “bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, onu kesmek; bir şeye yönelmek” anlamına gelen el-Musavvir, Arapça savr kökünün tef‘îl kalıbından türemiş bir sıfat olan “şekil ve özellik veren” demektir. Peki, el-Musavvir ne demek?

el-Musavvir
el-Musavvir

EL MUSAVVİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Musavvir yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren anlamına gelir. El-Musavvir ismi şerifi Allah'ın yaratıcılığının mükemmelliğine değinen bir isimdir, bu esmanın anlamını bilmek yaratılan her şeyde Allah'ın kudretini ve hikmetini bilmemizi pekiştirir.

EL MUSAVVİR İLE İLGİLİ AYETLER

  • -Ali İmran Suresi / 3.Ayet
  • -Haşr Suresi / 24.Ayet

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