Allah'ın güzel isimlerinden "el-Musavvir"

Sözlükte “bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, onu kesmek; bir şeye yönelmek” anlamına gelen el-Musavvir, Arapça savr kökünün tef‘îl kalıbından türemiş bir sıfat olan “şekil ve özellik veren” demektir. Peki, el-Musavvir ne demek?

el-Musavvir

EL MUSAVVİR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Musavvir yarattığı her varlığa ayrı bir şekil ve özellik veren anlamına gelir. El-Musavvir ismi şerifi Allah'ın yaratıcılığının mükemmelliğine değinen bir isimdir, bu esmanın anlamını bilmek yaratılan her şeyde Allah'ın kudretini ve hikmetini bilmemizi pekiştirir.

EL MUSAVVİR İLE İLGİLİ AYETLER

-Ali İmran Suresi / 3.Ayet

-Haşr Suresi / 24.Ayet

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