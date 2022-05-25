El Vehhab ne demek? Allah'ın El-Vehhab isminin anlamı

Vehb kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de yirmi beş yerde geçmekte, bunların üçünde vehhâb şeklinde zikredilmektedir (Âl-i İmrân 3/8; Sâd 38/9, 35). Fiil kalıplarında olanlardan biri insana, biri Cebrâil’e (veya onun vasıtasıyla Allah’a), diğerleri Cenâb-ı Hakk’a nisbet edilmiş, yedi âyette, “Rabbim, rabbimiz lutfet, bağışla” (heb lî, heb lenâ) anlamında geçmektedir. Peki, el Vehhab ne demek? İşte, el Vehhab ismi, anlamı, fazileti ve geçtiği ayetler.

El Vehhab

EL VEHHAB İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Allah(c.c)'ın 99 isminden birisi olan El-Vehhab esmasının kelime anlamı karşılıksız ve bol veren, lütfedendir. Bu esma Allah'ın karşılıksız ihsanda bunduğunu, kullarına nimeti bol verdiğini belirten bir esmadır.

El-Vehhab ismi şerifi yüce Allah'ın nimetlerinin ardı arkası olmadığına, kullarına karşılıksız ihsanda bulunmasına değinen bir esmadır. Yaratıcımız Allah(c.c) kullarına rahmetinden dolayı karşılıksız ihsanda bulunan, çeşitli nimetleri yaratan ve onarı kullarına bolca bağışlayandır, Allah'ın bu sıfatlarını belirten ismi şerif El-Vehhab esmasıdır.

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EL VEHHAB İSMİNİN FAZİLETİ

Allah'a yakın olmak ve onu anlamak için kullarının başvuracağı en güzel yollardan birisi de onun güzel isimlerini manalarıyla birlikte öğrenmek ve anmaktır. Yüce Allah'ın güze isimlerini zikretmek kişinin kalbine huzur ve nur verir.

EL VEHHAB İLE İLGİLİ AYET-İ KERİMELER

Sad Suresi / 9.Ayet

Furkan Suresi / 40.Ayet

Şura Suresi / 49.Ayet

Ali İmran Suresi / 8.Ayet

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