Elektrikler ne zaman gelecek? EDAŞ açıkladı: O ilçeler karanlıkta kalacak! 14 Eylül hangi mahalle ve sokak planlı kesintiden etkilenecek?

14:2414/09/2025, Pazar
Ankara'da EDAŞ tarafından yapılan açıklamada bugün çeşitli ilçelerde elektrik kesintisi gerçekleştirecek. Kesintiler, planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yapılacaktır. Kesintilerden etkilenecek ilçe ve mahalleler hakkında detaylı bilgiye ve kesinti programına ulaşmak için haberimiz üzerinden sorgulama ekranını ziyaret edebilirsiniz. Peki bugün elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak? İşte, 14 Eylül EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.

’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (
BAŞKENTEDAŞ
) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayınlıyor. Ankara elektrik kesintileri ilçelere göre şu şekildedir:

