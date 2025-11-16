Ankara’nın birçok ilçesinde 15 Kasım 2025 günü planlı ve bakım kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler detaylarıyla paylaşıldı. Ankara'da 05 Kasım Çarşamba günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Mamak, Kızılcahamam da yer almakta. Peki bugün elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak? İşte, EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?
Ankara elektrik kesintisi gündemde! Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Mamamk, Kızılcahamam başta olmak üzere birçok ilçesinde farklı sürelerde planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintileri uygulanacak.
Ankara'da 05 Kasım Çarşamba günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.
05.11.2025 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, AKBAYIR ELMALI, MUTLUKÖY, BOZTEPE, AKBAYIR, KARADANA
05.11.2025 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 825, 848, 824, HİCAZ, 852, DOĞU, 829
05.11.2025 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, TURGUT ÖZAL, SEBZE BAHÇELERİ, TURGUT ÖZAL 1, MEVLANA
05.11.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE
05.11.2025 11:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN TÜRKER, 2 NOLU, KİLLİK1, ÇAKMAK, DEMİRLİ ÇAKMAK, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, İLYAS SEÇKİN, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., HACIVELİ, ÇAKMAK MEVKİİ
05.11.2025 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, BACI.
05.11.2025 10:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER
05.11.2025 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2660 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2654 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2661/1, 2664
05.11.2025 10:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLIRMAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, NECATİBEY
05.11.2025 12:30 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 95
05.11.2025 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1344/1, 1327, 1328, KABİL, 1335, 1329, 1330, ÇETİN EMEÇ
05.11.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 264, 259/1_SILINECEK, 258, 260, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, 265, 266, 269, 259, 257
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, DİKMEN, NEFER, MENTEŞE, MÜDAFA, MİMAR SİNAN, İĞNE, KARTON, ODUNCU, KIRLANGIÇ, SEVAL, GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, KARLI, KAKTÜS, HALİÇ, KOŞAR, KAPI, EMİRDAĞ, DUYGULU, DOLGUN, SÜNGER, TÜTÜN, HANELİ, ÇERKEZ, YENİCE, RENÇBER., CEVİZLİ, DEVELİ, KURŞUNLU, İSTANBUL, ÇEVRELİ, DESTİCİ, BENEKLİ, İZMİR, SUADİYE, ÇAPRAZ, YEMEN, KIRIM, YONCALIK, HÜNKAR, DİVRİK, DOSTLAR, BUHARİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İLGİNÇ, ERTUĞRULGAZİ, FİRUZE, RADAR
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6124, 6100, 6109, ANKARA-, 6106, 1278, 6111, 6105, KABA SİNANLI MEVKİİ, 6102, 6113, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DURU COŞKUN, İKİZCE., 6123, İKİZCE, TOPAKLI
05.11.2025 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, AKBAYIR ELMALI, MUTLUKÖY, BOZTEPE, AKBAYIR, KARADANA
05.11.2025 09:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 89, ERZURUM KONGRESİ
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İBRAHİMBEYLİ
05.11.2025 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 986
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6124, 6100, 6109, ANKARA-, 6106, 1278, 6111, 6105, KABA SİNANLI MEVKİİ, 6102, 6113, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DURU COŞKUN, İKİZCE., 6123, İKİZCE, TOPAKLI
05.11.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCA, ÖRDEKGÖLÜ
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 6124, 6100, 6109, ANKARA-, 6106, 1278, 6111, 6105, KABA SİNANLI MEVKİİ, 6102, 6113, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DURU COŞKUN, İKİZCE., 6123, İKİZCE, TOPAKLI
05.11.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE
05.11.2025 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, AKBAYIR ELMALI, MUTLUKÖY, BOZTEPE, AKBAYIR, KARADANA
05.11.2025 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 1766, MERKEZ, HOCAOĞLU, MARANGELİ, YENİKÖY, ÇAMLIK
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DAĞLI, GÜLNİHAN, ANAMUR, ALTINCIK, ÖZGÜRLÜK, CANAN, ÇAĞAN
05.11.2025 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1711, 1702, 1717, 1712, 1697
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, DİKMEN, NEFER, MENTEŞE, MÜDAFA, MİMAR SİNAN, İĞNE, KARTON, ODUNCU, KIRLANGIÇ, SEVAL, GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, KARLI, KAKTÜS, HALİÇ, KOŞAR, KAPI, EMİRDAĞ, DUYGULU, DOLGUN, SÜNGER, TÜTÜN, HANELİ, ÇERKEZ, YENİCE, RENÇBER., CEVİZLİ, DEVELİ, KURŞUNLU, İSTANBUL, ÇEVRELİ, DESTİCİ, BENEKLİ, İZMİR, SUADİYE, ÇAPRAZ, YEMEN, KIRIM, YONCALIK, HÜNKAR, DİVRİK, DOSTLAR, BUHARİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İLGİNÇ, ERTUĞRULGAZİ, FİRUZE, RADAR
05.11.2025 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN, GÜMELE
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIÇANLI, KASIMLAR SALIN, ALPULAR, YAĞCIHÜSEYİN, SALIN, BELPINAR, YAYLA YAĞCIHÜSEYİN, YUKARIÇANLI, YAYLA SALIN, KÖSELER
05.11.2025 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 156/2, ŞEHİT UMUT COŞKUN, 14/6, 14/7, 156, AHMET AKBAŞ, 146/2, 9, 14/1, 156/1, 10, 155, 157, 6, 12
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAN, HIDIRLAR, EMREMSULTAN
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCA, ÖRDEKGÖLÜ
05.11.2025 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, BACI.
05.11.2025 10:00 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE
05.11.2025 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ONUR, 279, ÜNAL., 19, 1477, EREN, 313, MAHİR, ATAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ERDEMLİ, GÖZDE, YILDIZ-, BAYIR, 235, ZÜMRÜT.., ERTUĞRULGAZİ., OBA., GÜMÜŞ, 290, 104, YAVUZ SULTAN SELİM., ATATÜRK.., KAZIM KARABEKİR., GÜNAYDIN, ÇAĞLAYAN_1, ŞEYH ŞAMİL, EKLEM, EMİN, 101, EKBER, ATAK, SUSAM, YEŞİLYURT MAH, AKŞEMSETTİN., DEDEKORKUT, ÇİMEN_1, FARUK, 109, SARAY., BURCU, ERTUĞRUL, DERVİŞ, 234, KİRAZLI, ANAFARTALAR., HÜSEYİNGAZİ, TOPRAKLIK, 297, AKŞEMSETTİN, İSLAMABAD, CEVHER, TAŞKENT_1, 1462, 107, 284, 298, ATAKAN, PELİN, ÇAĞDAŞ, DURU, VADİ, GAYRET, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, 110, ELMALI, ÇEMBER, 291, KURUSARI, FEZA, AŞİNA, BADEMLİ, ÜNAL, ADNAN MENDERES, 1473, 295, DERİN, DİDEM, CENNET., 108, YEŞİLIRMAK, BAĞLUM, GAZİ_1, ŞAHİN..., BEDİR, BAHTİYAR_1, KARDELEN, ÇAMLIK, BARIŞ, ŞEN, EDA, EKİN.., YAKUT, SİRKELİ YEŞİLOVA, 238, ERDEM, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, 287, KARŞIYAKA, EYÜP SULTAN, COŞKUN, ÇINAR., GEZGİN, ATIF EFENDİ, ATMA, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, ARİF, ABADAN, GONCA, KÖSRELİKKIZIĞI, YUNUS EMRE, KALPAKLIPINAR
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERKÖY
05.11.2025 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 983/1, 990, 985, 978, 983, 984, 982, VATAN, 986
05.11.2025 21:00 - 05:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, TURGUT ÖZAL, SEBZE BAHÇELERİ, TURGUT ÖZAL 1, MEVLANA