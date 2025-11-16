Yeni Şafak
Elektrikler ne zaman gelecek? EDAŞ açıkladı: O ilçeler karanlıkta kalacak! Ankara'da hangi mahalle ve sokak planlı kesintiden etkilenecek?

13:0716/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Ankara’nın birçok ilçesinde 15 Kasım 2025 günü planlı ve bakım kaynaklı elektrik kesintileri yaşanacak. Başkent EDAŞ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin süresi ve etkilenen bölgeler detaylarıyla paylaşıldı. Ankara'da 05 Kasım Çarşamba günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler arasında Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Mamak, Kızılcahamam da yer almakta. Peki bugün elektrik kesintileri hangi ilçelerde olacak? İşte, EDAŞ elektrik kesintisi listesi sorgulama ekranı.

’da çeşitli ilçelerde yaşanacak elektrik kesintileriyle ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için Başkent EDAŞ’ın arıza sorgulama ekranlarını kullanabilirsiniz. Bu ekranlar, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanacak elektrik kesintileri hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ: HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK OLMAYACAK?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi (
BAŞKENTEDAŞ
) günlük elektrik kesintilerini sitesinde yayımladı.

Ankara elektrik kesintisi gündemde! Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ankara’nın Yenimahalle, Pursaklar, Polatlı, Mamamk, Kızılcahamam başta olmak üzere birçok ilçesinde farklı sürelerde planlı ve bakım amaçlı elektrik kesintileri uygulanacak.

Ankara'da 05 Kasım Çarşamba günü belirlenen saatler içerisinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Akyurt:

05.11.2025 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, AKBAYIR ELMALI, MUTLUKÖY, BOZTEPE, AKBAYIR, KARADANA

Altındağ:

05.11.2025 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 825, 848, 824, HİCAZ, 852, DOĞU, 829

05.11.2025 21:00 - 05:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, TURGUT ÖZAL, SEBZE BAHÇELERİ, TURGUT ÖZAL 1, MEVLANA

05.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE

Ayaş:

05.11.2025 11:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN TÜRKER, 2 NOLU, KİLLİK1, ÇAKMAK, DEMİRLİ ÇAKMAK, ŞAİR AHMET POLAT ATEŞ, İLYAS SEÇKİN, ATOM ANK.TİC.MENSUPLARI K.Y.KOOP., HACIVELİ, ÇAKMAK MEVKİİ

05.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, BACI.

Beypazarı:

05.11.2025 10:00 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER

Çankaya:

05.11.2025 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2660 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2654 İŞ BANKALILAR SİTESİ, 2661/1, 2664

05.11.2025 10:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLIRMAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, NECATİBEY

05.11.2025 12:30 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 95

05.11.2025 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1344/1, 1327, 1328, KABİL, 1335, 1329, 1330, ÇETİN EMEÇ

05.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 264, 259/1_SILINECEK, 258, 260, ŞEMSETTİN GÜNALTAY, 265, 266, 269, 259, 257

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, DİKMEN, NEFER, MENTEŞE, MÜDAFA, MİMAR SİNAN, İĞNE, KARTON, ODUNCU, KIRLANGIÇ, SEVAL, GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, KARLI, KAKTÜS, HALİÇ, KOŞAR, KAPI, EMİRDAĞ, DUYGULU, DOLGUN, SÜNGER, TÜTÜN, HANELİ, ÇERKEZ, YENİCE, RENÇBER., CEVİZLİ, DEVELİ, KURŞUNLU, İSTANBUL, ÇEVRELİ, DESTİCİ, BENEKLİ, İZMİR, SUADİYE, ÇAPRAZ, YEMEN, KIRIM, YONCALIK, HÜNKAR, DİVRİK, DOSTLAR, BUHARİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İLGİNÇ, ERTUĞRULGAZİ, FİRUZE, RADAR

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6124, 6100, 6109, ANKARA-, 6106, 1278, 6111, 6105, KABA SİNANLI MEVKİİ, 6102, 6113, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DURU COŞKUN, İKİZCE., 6123, İKİZCE, TOPAKLI

Çubuk:

05.11.2025 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, AKBAYIR ELMALI, MUTLUKÖY, BOZTEPE, AKBAYIR, KARADANA

Etimesgut:

05.11.2025 09:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 89, ERZURUM KONGRESİ

Evren:

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İBRAHİMBEYLİ

Gölbaşı:

05.11.2025 11:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 986

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6124, 6100, 6109, ANKARA-, 6106, 1278, 6111, 6105, KABA SİNANLI MEVKİİ, 6102, 6113, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DURU COŞKUN, İKİZCE., 6123, İKİZCE, TOPAKLI

05.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE

Haymana:

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCA, ÖRDEKGÖLÜ

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 6124, 6100, 6109, ANKARA-, 6106, 1278, 6111, 6105, KABA SİNANLI MEVKİİ, 6102, 6113, Ç.PINAR GELİN KAYASI MEVKİİ, DURU COŞKUN, İKİZCE., 6123, İKİZCE, TOPAKLI

05.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE

Kalecik:

05.11.2025 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, BODURLAR, KOYUNBABA, AKBAYIR ELMALI, MUTLUKÖY, BOZTEPE, AKBAYIR, KARADANA

Keçiören:

05.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK, 1766, MERKEZ, HOCAOĞLU, MARANGELİ, YENİKÖY, ÇAMLIK

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DAĞLI, GÜLNİHAN, ANAMUR, ALTINCIK, ÖZGÜRLÜK, CANAN, ÇAĞAN

05.11.2025 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1711, 1702, 1717, 1712, 1697

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLAR, DİKMEN, NEFER, MENTEŞE, MÜDAFA, MİMAR SİNAN, İĞNE, KARTON, ODUNCU, KIRLANGIÇ, SEVAL, GÜZELYURT BAĞLUM, GÜZELYURT, KARLI, KAKTÜS, HALİÇ, KOŞAR, KAPI, EMİRDAĞ, DUYGULU, DOLGUN, SÜNGER, TÜTÜN, HANELİ, ÇERKEZ, YENİCE, RENÇBER., CEVİZLİ, DEVELİ, KURŞUNLU, İSTANBUL, ÇEVRELİ, DESTİCİ, BENEKLİ, İZMİR, SUADİYE, ÇAPRAZ, YEMEN, KIRIM, YONCALIK, HÜNKAR, DİVRİK, DOSTLAR, BUHARİ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, İLGİNÇ, ERTUĞRULGAZİ, FİRUZE, RADAR

Kızılcahamam:

05.11.2025 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KUŞCUÖREN, GÜMELE

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AŞAĞIÇANLI, KASIMLAR SALIN, ALPULAR, YAĞCIHÜSEYİN, SALIN, BELPINAR, YAYLA YAĞCIHÜSEYİN, YUKARIÇANLI, YAYLA SALIN, KÖSELER

Mamak:

05.11.2025 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT İDRİS YILMAZ, 156/2, ŞEHİT UMUT COŞKUN, 14/6, 14/7, 156, AHMET AKBAŞ, 146/2, 9, 14/1, 156/1, 10, 155, 157, 6, 12

Nallıhan:

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAMZALAR, AŞAĞI, KARAPINAR, KARAKÖY MÜCAVİR, YUKARIGÜNEY, YILDIZ KÜME, KARAKÖY, DUDAŞ, AŞAĞIGÜNEY, NUHHOCA, DAĞŞEYHLER

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAN, HIDIRLAR, EMREMSULTAN

Polatlı:

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SOĞULCA, ÖRDEKGÖLÜ

05.11.2025 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARA KOYUNLU ÇİFTLİĞİ, CEYLAN, ATASOY, AHLATLI, GİRMEÇ, KARAKOYUNLU, TEKKE KÜME, BACI.

05.11.2025 10:00 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATATÜRK., HAYMANA, BOTANİK, ANKARA-, AKSU, ANKARA, ALTUNÇANAK, ESENLİK, AHIRLIKUYU, AYDINLIK, GAZİPAŞA, MECNUN, TEPECİK, PARK, TAYFUN, NAZLI, ADA, 1021/1-, BEŞEVLER., GÖZCÜ, ANIT, YEŞİLÇAM, BONCUK, CEREN, YEŞİLBELDE MEVKİ, İKİZCE., IKIZCEK.Y.KOOP._SILINECEK, OYMAK, KABA SİNANLI MEVKİİ, ADELET, ESENLER, GİRNE, SILA, ESENBEL MEVKİ, DİKİLİTAŞ, İKİZCE

Pursaklar:

05.11.2025 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ONUR, 279, ÜNAL., 19, 1477, EREN, 313, MAHİR, ATAÇ, NECİP FAZIL KISAKÜREK, ERDEMLİ, GÖZDE, YILDIZ-, BAYIR, 235, ZÜMRÜT.., ERTUĞRULGAZİ., OBA., GÜMÜŞ, 290, 104, YAVUZ SULTAN SELİM., ATATÜRK.., KAZIM KARABEKİR., GÜNAYDIN, ÇAĞLAYAN_1, ŞEYH ŞAMİL, EKLEM, EMİN, 101, EKBER, ATAK, SUSAM, YEŞİLYURT MAH, AKŞEMSETTİN., DEDEKORKUT, ÇİMEN_1, FARUK, 109, SARAY., BURCU, ERTUĞRUL, DERVİŞ, 234, KİRAZLI, ANAFARTALAR., HÜSEYİNGAZİ, TOPRAKLIK, 297, AKŞEMSETTİN, İSLAMABAD, CEVHER, TAŞKENT_1, 1462, 107, 284, 298, ATAKAN, PELİN, ÇAĞDAŞ, DURU, VADİ, GAYRET, DİKMEN, SAİDİ NURSİ, 110, ELMALI, ÇEMBER, 291, KURUSARI, FEZA, AŞİNA, BADEMLİ, ÜNAL, ADNAN MENDERES, 1473, 295, DERİN, DİDEM, CENNET., 108, YEŞİLIRMAK, BAĞLUM, GAZİ_1, ŞAHİN..., BEDİR, BAHTİYAR_1, KARDELEN, ÇAMLIK, BARIŞ, ŞEN, EDA, EKİN.., YAKUT, SİRKELİ YEŞİLOVA, 238, ERDEM, ŞEHİT MUSTAFA MAYUK, 287, KARŞIYAKA, EYÜP SULTAN, COŞKUN, ÇINAR., GEZGİN, ATIF EFENDİ, ATMA, HACI BAYRAM VELI., KAZIM KARABEKİR, ARİF, ABADAN, GONCA, KÖSRELİKKIZIĞI, YUNUS EMRE, KALPAKLIPINAR

Şereflikoçhisar:

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKERKÖY

Yenimahalle:

05.11.2025 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 983/1, 990, 985, 978, 983, 984, 982, VATAN, 986

05.11.2025 21:00 - 05:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, TURGUT ÖZAL, SEBZE BAHÇELERİ, TURGUT ÖZAL 1, MEVLANA

