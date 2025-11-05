İZSU, planlı su kesintisi duyurusu yayımladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, oluşan arızaların onarımı ve planlı çalışmalar kapsamında bazı ilçelerde bölgesel olarak su kesintisi yapacak. Kesinti yaşanacak bölgeler arasında Buca, Karabağlar, Konak gibi ilçeler yer almakta. Peki İzmir’de sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 5 Kasım İZSU su kesintisi olacak ilçe ve mahalleler listesi.

2 /5 BUCA ÇAMLIK, UFUK 05.11.2025 saat 08:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 845 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLULUĞU OLUŞMUŞTUR.

3 /5 FOÇA ATATÜRK 05.11.2025 saat 09:06 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası DENİZKENT ÜST KISIMLAR POMPADA'Kİ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE.

4 /5 KARABAĞLAR ADNAN SÜVARİ, BASIN SİTESİ, MALİYECİLER, METİN OKTAY, ŞEHİTLER, VATAN 05.11.2025 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Vana Arızası 52/1-52/173 kvş bölge sayaç arızası.