Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada esnek ve uzaktan çalışma modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

ESNEK VE UZAKTAN ÇALIŞMA MODELİ GELİYOR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: Esnek ve uzaktan çalışma modelleri ile kadınların ev ve iş hayatlarını rahatlatacak yeni imkanları hayata geçireceğiz. Çalışan anne babalar için ücretsiz, düşük maliyetli çocuk bakım hizmetlerini güçlendireceğiz.

Çocuk sahibi olmayı teşkil edecek veya kolaylaştıracak tıbbi imkanları ilelerimizin istifadelerine sunmayı önemsiyoruz. Geniş bir alanda müjdeleri yıl boyunca ailelerimizle paylaşacağız.”

Esnek çalışma modeli nedir, nasıl olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, katıldığı bir canlı yayında doğum yardımları ile yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinin ayrıntıları açıkladı. Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin de gündemde olduğunu söyledi ve "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" diye ekledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dün açıklanan 2 ay geri ödemesiz faizsiz 48 ay vadeli 150 bin TL evlilik kredisi ve çocuk yardımının detaylarını paylaştı. Bakan Göktaş, esnek çalışma modelinin gündemde olduğunu söyleyerek, "Önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.



