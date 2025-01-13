İlk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımı 5 bin liraya yükselecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını" devreye alacaklarının müjdesini verdi. Peki Doğum parası ne zaman verilecek? Çocuk yardımı doğum parası her ay mı verilecek? İşte detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda müjdeleri açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı müjdeye göre, ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk olmak üzere doğum parası kademeli olarak artacak.
Doğum parası ne zaman verilecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğum yardımına ilişkin yaptığı açıklamada; "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz.
İkinci çocuk için her ay 1500 lira; 3'üncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Doğum yardımı başvurusu, canlı doğum gerçekleştikten sonra, çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) nüfus müdürlüğü tarafından kaydedilmesiyle yapılabilir. Başvuru için "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz şekilde doldurulup imzalanmalı ve şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo aracılığıyla teslim edilmelidir.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla yapılabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarında, hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler de dâhil olmak üzere, çalışanlar başvurularını kendi kurumlarına yapar.
Yurtdışında yaşayan kişiler ise başvurularını Büyükelçilikler veya Konsolosluklar üzerinden gerçekleştirebilir. Türkiye’de bulunan yurtdışında yaşayanlar, herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvuru yapabilir.