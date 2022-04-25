Nefis evde baklava tarifi

Dünya mutfak lezzetlerinin arasında bulunan aynı zamanda milli tatlımız olan baklavayı artık evde yapmak çok daha kolay. İşte, enfes evde baklava tarifi.

EV BAKLAVASI NASIL YAPILIR? ADIM ADIM EV BAKLAVASI TARİFİ

1. ADIM: Öncelikle şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakalım. Şerbeti için; su ve şekeri bir tencereye alın ve ocağın altını açın. Şeker tamamen eriyip şerbet kaynamaya başlayınca 15 dakika kadar kaynatın, ardından limon suyunu da ekleyip 5 dakika daha kaynatın ve ocağın altını kapatıp şerbeti soğumaya bırakın.

2. ADIM: Hamuru için süt hariç diğer malzemeleri bir kaba alın ve ılık sütü yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamurun kıvamına göre ekstra süt ya da un ilave edebilirsiniz.

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3. ADIM: Hamuru minimum 15 dakika yoğurun ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

4. ADIM: Hazırladığınız hamuru 30 eşit bezeye ayırın. Bezelerin üstünü kurumamaları için nemli bir bezle örtün.

5. ADIM: Açmak için nişasta ve unu bir kapta karıştırın ve her bir bezeyi her seferinde bir miktar nişastalı un karışımından dökerek önce pasta tabağı büyüklüğünde açın

6. ADIM: Pasta tabağı büyüklüğünde açtığınız her bir hamuru tekrar üstlerine nişasta ve un karışımdan dökerek açabildiğiniz kadar ince olacak şekilde yuvarlak fırın tepsisi büyüklüğünde açın.

7. ADIM: Açtığınız hamurların arasına birbirlerine yapışmamaları için nişasta ve un karışımı dökerek üst üste dizin ve üstlerine nemli bir bez örterek 5 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

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8. ADIM: Kullanacağınız tepsinin dibini ve kenarlarını eritmiş olduğunuz tereyağıyla ve bir fırça yardımıyla güzelce yağlayın.

9. ADIM: Yağladığınız tepsiye 3 kat yufka serin ve üstüne bolca ceviz serpiştirin. Ardından üstüne 1 kat daha yufka serin ve tekrar ceviz serpiştirin. Bu şekilde bir kat yufka bir kat ceviz serperek devam edin sadece en üst kata 2 kat yufka serin ve üstüne ceviz serpmeyin.

10. ADIM: Tüm malzemeler bittiğinde baklavanızı istediğiniz gibi dilimleyin ve eritmiş olduğunuz tereyağını üstünde ıslanmamış yer kalmayacak şekilde tepsinin üstüne gezdirin.

11. ADIM: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü güzelce kızarana dek yaklaşık 25 dakika pişirin.

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12. ADIM: Baklava fırından çıkar çıkmaz üstüne soğumuş olan şerbeti dökün ve baklava şerbeti çekene dek minimum 3 saat bu şekilde bekletin.

13. ADIM: Baklavanız şerbetini çektiğinde servise hazırdır. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.

EV BAKLAVASI TARİFİ MALZEMELERİ

Hamuru için:

-100 gram oda sıcaklığında tereyağı

-1/2 çay bardağı sıvı yağ

-1/2 çay bardağı süt

-1 adet yumurta

-2 yemek kaşığı sirke

-1/4 çay kaşığı tuz

-2 yemek kaşığı yoğurt

-1 çay bardağı su

-4 su bardağı un

Açmak için:

-1 su bardağı nişasta

Şerbeti için:

-2,5 su bardağı toz şeker

-3 su bardağı su

-1/4 adet limonun suyu

İçi için:

-250 gram toz antep fıstığı

-50 gram file antep fıstığı

Üzeri ve katları için:

-250 gram eritilmiş tereyağı

EV BAKLAVASI YAPILIŞI

Hamuru Hazırlamak İçin:

1. Derin bir kabın içerisinde tereyağı, sıvı yağ, süt, yumurta, sirke, tuz, yoğurt ve suyu birleştirin, güzelce karıştırın.

Derin bir kabın içerisinde tereyağı, sıvı yağ, süt, yumurta, sirke, tuz, yoğurt ve suyu birleştirin, güzelce karıştırın. 2. Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın, toparlandıktan sonra tezgaha alın ve un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Azar azar un ilave ederek yoğurmaya başlayın, toparlandıktan sonra tezgaha alın ve un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde edin. 3. Hamuru 24 eşit parçaya bölüp beze haline getirin.

Hamuru 24 eşit parçaya bölüp beze haline getirin. 4. Tezgaha bol nişasta serpin ve bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.

Tezgaha bol nişasta serpin ve bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın. 5. Açtığınız bezelerin üzerini temiz bir bez ile örterek 40 dakika dinlendirin.

Hamuru Açma ve Birleştirme Aşaması:

1. Tezgahı hafifçe nişastalayın. Ardından bezelerin üzerine nişasta serperek birkaç tanesini üst üste koyup tepsinizin genişliğinde açmaya başlayın.

Tezgahı hafifçe nişastalayın. Ardından bezelerin üzerine nişasta serperek birkaç tanesini üst üste koyup tepsinizin genişliğinde açmaya başlayın. 2. Tüm bezelere aynı işlemi uyguladıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın ve bir tanesini tereyağı ile yağlanmış tepsiye serin.

Tüm bezelere aynı işlemi uyguladıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın ve bir tanesini tereyağı ile yağlanmış tepsiye serin. 3. Açtığınız yufkaları alt katman ve üstl katman olmak üzere ikiye bölün. İlk katları sermeye başlayın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürün.

Açtığınız yufkaları alt katman ve üstl katman olmak üzere ikiye bölün. İlk katları sermeye başlayın ve aralarına eritilmiş tereyağı sürün. 4. Ortasına fıstığı serin.

Ortasına fıstığı serin. 5. Diğer katları da çıktıktan ve aralarına eritilmiş tereyağı sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla hafifçe karelere bölün.

Diğer katları da çıktıktan ve aralarına eritilmiş tereyağı sürdükten sonra bir bıçak yardımıyla hafifçe karelere bölün. 6. Üzerine de kalan tereyağını ekledikten sonra 195 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Ardından fırını 180 dereceye indirip 35 dakika daha kontrollü olarak pişirin.

Üzerine de kalan tereyağını ekledikten sonra 195 derece ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin. Ardından fırını 180 dereceye indirip 35 dakika daha kontrollü olarak pişirin. 7. Çıkarıp sıcak baklavaya sıcak şerbetini verin. Çektikten sonra üzerine fıstık serpiştirip servis edin.

EV BAKLAVASI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

1 tepsi baklava tarifinin hazırlama süresi 1.5 saat, pişirme süresi 45 dakikadır.

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EV BAKLAVASI KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon ev yapımı baklava 401 kaloridir.

EV BAKLAVASININ PÜF NOKTASI

Katları elinizden geldiğince ince açmaya özen gösterin ki baklava çıtır çıtır bir dokuda olsun.

EVDE BAKLAVA DİLİMİ NASIL KESİLİR?

Baklavayı yıldız şeklinde dilimlemek için öncelikle artı şeklinde kesin. Böylece baklava tepsisi 4 büyük dilime ayrılacak. Tekrar çapraz bir artı şeklinde daha keserek toplamda 8 büyük dilim elde edin. Ardından tepsiye paralel olarak dik şekilde kesmeye devam ederek baklavamıza şekil verebilirsiniz.

BAKLAVA NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Baklavanın ilk günkü lezzetini korumak için doğru şekilde saklamak gerekir. Baklava saklamak konusunda doğru bilinen bir yanlış ise buzdolabında saklamak. Eğer baklavayı buzdolabına koyarsanız çabucak şekerlenir ve lezzetini kaybeder. Baklava, kuru ve güneşten uzak bir yerde 5 güne kadar tazeliğini korur.

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HAMUR OLAN BAKLAVA NASIL KURTARILIR?

Öncelikle baklavanın hamur olmaması için püf noktalarına dikkat etmelisiniz. Yeterince ince açılmamış hamurlar ile hazırlanan baklava ne yazık ki hamur olacaktır. Baklava yapmanın bir diğer püf noktası da şerbetini eklerken kontrollü olmak ve tek seferde şerbeti dökmemektir. Hamur çektikçe şerbeti eklerseniz baklavalar yeterince şerbetini çekmiş olur. Tek seferde şerbetini eklerseniz baklava hamur olur. Baklavanın hamur olmaması için püf noktalarını dikkatle uygulamalısınız aksi halde hamur olan baklava ne yazık ki kurtarılamaz.

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