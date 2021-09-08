Ev yapımı ıslak hamburger nasıl yapılır? Islak hamburger ekmeği, ıslak hamburger sosu yapılışı

Özel hazırlanan domates sosu ve ekmeği ile sokak lezzetlerinin en sevilenlerinden biri olan ıslak hamburger evde de kolaylıkla yapılabilir. Evde ıslak hamburger yapmak isteyenler için ıslak hamburger tarifi ve püf noktaları haberimizde...

ISLAK HAMBURGER NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

500 gram dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı galeta unu ve ya 1 dilim kuru ekmek

1 çay kaşığı tuz

Karabiber, kimyon

Hamburger ekmeği

Sosu için:

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3 yemek kaşığı sıvıyağ

4 adet orta boy domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ketçap

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1 adet kesme şeker

Yapılışı:

– Öncelikle domates sosunu pişirmekle işe başlayın.

– Domatesler ortadan ikiye kesilir ve rendeleyin.

– Sarımsaklar iyice ezilir ya da rendeleyin.

– Sıvı yağ bir tavaya dökülür ve kızdırin.

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– Tavaya önce sarımsaklar atılır ve yağda çevrin

– Daha sonra rendelenen domatesler üzerine ekleyin.

– Üzerine salça ve ketçap ilave edilir ve iyice karıştırin..

– Tuz, şeker ve baharatlar da eklenerek sos hazırlanmış olur.

– Sosun koyu kıvamda olmamasına dikkat edin.

– Bunun için ağzı kapalı şekilde pişirilmeli böylece sulanacaktır.

– Diğer bir yandan köftenin soğanları rendelenir, sırasıyla tüm malzemeler konur ve yoğrun

– Köfteyi macun kıvamına getirmemeye dikkat etmek gerekiyor dokulu bir harç elde edin

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– Köfte harcı dört parçaya bölünür ve hamburger köftesi haline getirin.

– Yanmaz bir tavada yağsız ya da ızgarada suyunu kaybetmeden yüksek ateşte pişirin

– Hamburger ekmekleri domates sosuna batırıp çıkarılır ve köftelere de aynı işlem uygulayın

– Daha sonra domates sosu tavasına yerleştirilen hamburgerler tavanın ağzı kapalı şekilde birkaç dakika pişirin. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.