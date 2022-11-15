Evde Waffle Tarifi: Waffle nasıl yapılır?

Meyveli tatlı denilince aklımıza ilk gelenlerden waffle, çeşit çeşit ve renk renk malzemeleriyle hem görsel hem de lezzet şöleni sunuyor. Sizlere vereceğimiz adımlarla bu nefis tatlıyı en güzel şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

2 KİŞİLİK WAFFLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

> 1 yumurta

> 1 çorba kaşığı şeker Yarım su bardağı süt

> 2 çorba kaşığı sıvı yağ

> Yarım paket vanilin

> Yarım paket kabartma tozu

> 1 su bardağından

> 1 parmak az un

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YAPILIŞI

> Yumurta ve şeker köpürene kadar karıştırılır.

> İçerisine süt, sıvı yağ, un, vanilin, kabartma tozu eklenerek kekten biraz daha cıvık bir hamur elde edilir. Un miktarı kalitesine göre farklılık gösterebilir.

> Önceden ısıtılmış ve yağlanmış tost makinesine 1, 5 kepçe harçtan dökülerek 1-2 dk tost makinesi açılmaz.

> Açılırsa eğer yapışmasına ve dağılmasına sebep olabilir.

> Pişen waffle hamurları dilediğiniz meyve, şekerleme ve kuruyemiş ile süsleme yapabilirsiniz.

4 VE 6 KİŞİLİK WAFFLE TARİFİ NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

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1 su bardağı süt

1/4 (çeyrek) su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

2 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN

> Çilek

> Kivi

> Muz

> Çikolata

> Fındık kırığı

> Toz fıstık

YAPILIŞI

> Waffle hamuru yapmak için; öncelikle yumurta ve şekeri iyice köpürünceye kadar çırpalım.

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> Süt, sıvı yağ, tuz, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyip tekrar çırpalım. Waffle hamur hazır, pişirme işlemine geçebiliriz.

> Waffle makinesini ısıtıp 1 kepçe kadar hamuru makineye boşaltalım. Kapağını kapatıp pişmeye bırakalım. Pişirme işlemi kullandığınız waffle makinesine göre farklılık gösterebilir. Burada makinenizin kullanım kılavuzunu dikkate almanızı öneririm.

> Waffle hamuru pişerken meyvelerimizi dilimleyelim. Mevsimine göre hangi meyveyi kullanacağınızı kendiniz seçebilirsiniz. Ben en çok tercih edilen çilek muz ve kivi ile hazırlayacağım.

> Pişen waffle hamuru üzerine önce çikolatamızı sürelim. Üzerine istediğimiz meyveleri dizelim. Ardından fındık kırıkları ve fıstıkla süsleyelim. Waffle servise hazır.

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WAFFLE HAMURU SÜTSÜZ, SU İLE YAPILIR MI?

Waffle hamurunun yapımında sadece süt kullanılır. Su ile hem lezzet hem de kıvamı tutmaz.

WAFFLE TOST MAKİNESİ VE TAVADA YAPILIR MI?

Makineniz yoksa teflon tavada pankek yapar gibi aynı hamuru pişirebilirsiniz, veya tost makinesinde yapabilirsiniz.

WAFFLE’IN PÜF NOKTALARI NELER?

> Waffle yapmak için kullandığınız waffle makinesi de çok önemli, iyi bir makine ile gerçekten iyi sonuçlar alırsınız.

> Öncelikle waffle hamurunu yaparken kullanacağınız tüm malzemelerin günlük olmasına dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Çünkü taze malzemeler waffle’ın lezzetini önemli ölçüde etkileyecektir.

> Yumurtaların iyice çırpılması,unun pürüzsüz bir yapıya sahip olması ve hamur karışımının mükemmel şekilde özdeşleşmesi de ev yapımı waffle yaparken dikkate almanız gereken noktalardan.

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> Waffle hamurunu pişirmeden önce hamuru bir süre dinlendirerek ideal kıvama gelmesini sağlayabilirsiniz. Eğer hamurunuzu dinlendirdiğiniz halde cıvık bir kıvama sahipse, buzdolabında yaklaşık 25-30 dakika dinlendirmeniz ideal kıvamı bulması için yeterli olacaktır.

Waffle Çeşitleri Nelerdir?

> Meyveli waffle

> Çikolatalı waffle

> Çikolatalı - meyveli waffle

> Çikolatalı - şekerlemeli waffle

> Meyveli - şekerlemeli waffle

> Kestaneli waffle

> Çilekli waffle

> Karamelli - şekerli waffle

> Şekerlemeli waffle

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Waffle Nasıl Süslenir?

Waffle tatlınızın üzerine bal, Hindistan cevizi, bonibon, damla çikolatası, fındık kreması, kesatne şekeri, meyve şekerlemeleri, reçel, dondurma koyarak waffle'ınızı süsleyebilirsiniz.

Waffe tatlınızın üzerine çakıl taşı çikolatalardan koyarak waffle'ınızı süsleyebilirsiniz. Rengarenk bonibonlar kullanabilirsiniz. Çikolata sosu ya da herhangi bir meyve sosu gezdirebilirsiniz üzerinde. Fındık, Antep fıstığı ile de süsleyebilirsiniz.

Waffle Kaç Kaloridir?

Waffle'ın kalorisi içerisindekilere göre değişmektedir. 1 porsiyon çikolatalı waffle'ın kalorisi yaklaşık olarak 350 kaloriye denk gelmektedir. 1 porsiyon meyveli waffle'ın kalorisi ise 290 kaloriye denk gelmektedir.