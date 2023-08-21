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Eyüpspor - Kocaelispor canlı yayın linki ve canlı skor ekranı

Eyüpspor - Kocaelispor TRT Spor canlı izleme linki ve canlı skor ekranı Yeni Şafak’ta. Trendyol 1. Lig 2. haftasında Eyüpspor evinde Kocaelispor’u konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de oynanacak karşılaşmayı Alpaslan Şen yönetecek. 12. randevuya çıkacak olan 2 takımda 5 galibiyet Kocaelispor’un 4 galibiyet ise Eyüpspor’un. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Eyüpspor - Kocaelispor TRT canlı izleme linki ve canlı skor ekranı haberimizde.

12:13 . 21/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eyüpspor - Kocaelispor TRT Spor Canlı İzle

Eyüpspor - Kocaelispor TRT Spor Canlı İzle

Trendyol 1. Lig 2. haftasında Eyüpspor evinde Kocaelispor’u ağırlayacak. Eyüp Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor canlı yayın linkine ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN LİNKİ

Eyüpspor - Kocaelispor maçı canlı yayın ekranı için

EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR

TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU




#Eyüpspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
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