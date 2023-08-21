Eyüpspor - Kocaelispor TRT Spor Canlı İzle
Trendyol 1. Lig 2. haftasında Eyüpspor evinde Kocaelispor’u ağırlayacak. Eyüp Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor canlı yayın linkine ve canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN LİNKİ
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR TRT SPOR CANLI YAYIN LİNKİ
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR
EYÜPSPOR - KOCAELİSPOR CANLI SKOR
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
TRENDYOL 1. LİG PUAN DURUMU
#Eyüpspor
#Kocaelispor
#Trendyol 1. Lig
2 saat önce