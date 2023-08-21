Eyüpspor - Kocaelispor TRT Spor Canlı İzle

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig 2. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni konuk etti. Maçta kazanan çıkmadı ve 0-0’lık eşitlikle sonuçlandı. Sakaryaspor bu sonucun ardından ligde 4 puanla 5. sırada yer aldı. Gençlerbirliği aynı puanla 3. sırada yer aldı. Sakaryaspor - Gençlerbirliği maç özetini izlemek ve Trendyol 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.