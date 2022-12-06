Özgün F-5 eğitim uçağı özellikleri neler?
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F-5 eğitim uçağı özellikleri neler?

Konya kent merkezinde cezaevi yakınlarında askeri eğitim uçağı düştü. Türk yıldızlarına ait olduğu belirlenen F-5 eğitim uçağının pilotunun uçaktan atladığı belirlendi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi." denildi. Peki F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? İşte F-5 uçağı modeller ve teknik özellikleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
F-5 eğitim uçağı özellikleri neler? F-5 uçak hangi ülkenin
F-5 eğitim uçağı özellikleri

Konya Karatay'da Türk Yıldızları'na ait F-5 eğitim uçağı kaza kırıma uğradı, pilot son anda paraşütle atlayarak kurtuldu. Pilot Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamadı, “Türk Yıldızları ekibine ait F5 uçağı, kuş çarpması sonucu motorlarının durması nedeniyle Konya'da kaza kırıma uğradı. Uçaktan atlayarak kurtulan pilotun sağlık durumu iyi.” denildi.

F-5 uçağı nedir?

F-5A/B Freedom Fighter (Türkçe: Özgürlük Savaşçısı) ve F-5E/F Tiger II (Türkçe: Kaplan II) düşük maliyeti olan ve kolay bakım yapılabilen bir gelişmiş eğitim uçağıdır. SSCB ve Doğu Blokundaki karşılığı Mig-21dir. Birleşik Devletler Hava Kuvvetlerinde Top Gun tarzı savaş eğitim okullarında eğitim uçağı olarak kullanılmaktadır.

F-5 çok amaçlı bir uçaktır ve çok yüksek manevra kabiliyeti vardır. Hava Savaşları için Sidewinder füzeleri taşıyabilir. Kara saldırıları için de bomba ve roket taşımaktadır. F-5B adında iki kişilik eğitim sürümü ayrıca RF-5 adında bir fotokeşif sürümü vardır. F-5 pek çok ülkede lisans altında üretilmektedir.

F5-N Düşman Modeli

F-5'in diğer türevlerinin yanı sıra F-5N adına yeni bir türev daha bulunmaktadır. ABD donanması eğitim amaçlı kullanmak üzere durumları iyi olan İsviçre Hava Kuvvetleri’nin kullanım dışı 44 adet F-5E Tiger II uçağını satın alarak bazı düşman unsurları ile donatmış ve F-5N Tiger II şeklinde yeni bir türev ortaya çıkarmıştır.[1]

Amerikan Hava Kuvvetlerinin, İsviçre Hava Kuvvetlerinde kullanımdan çıkmış olan 44 adet F5-B Tiger II'i alıp düşman unsurlarıyla donatıp eğitim uçuşlarında kullanmak için geliştirdiği bir türdür. Düşman unsuru olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin ürettiği Mig-25 Foxbat ve diğer Mig unsurlarının donanımları kullanılmıştır. Telsiz konuşmalarında Amerikan Hava Kuvvetleri Mig-25 olarak tanımlar.

F-5 uçağı Teknik özellikleri

  • Mürettebat: 1
  • Uzunluk: 14.35 m
  • Yükseklik: 4.10 m
  • Kanat açıklığı: 7.85 m
  • Kanat alanı: 17.28 m²
  • Boş ağırlığı: -
  • Yüklü ağılığı: 9.300 kg
  • Motor: 2 x General Electric J-85
  • Itiş gücü:15.5 kN
  • Maksimum hız: 1526 km/s (1.2 Mach)
  • Menzil: 1815 km
  • Çıkabildiği maksimum yükseklik: 15.400 m

Silahlandırma

Top: 2x 20 mm M39A2 Top

Havadan Havaya Muharebe Füzeleri AAM

AIM-9

AIM-7

AIM-120

Havadan Karaya Taarruz Füzeler AGM

AGM-65E

AGM-84

AGM-88A

Python-3

Bombalar

F-5 Freedom Fighter

MK-82

MK-84

GBU-24

GBU-49

GBU-52

GBU-58

F-5 uçağını hangi ülkeler kullanıyor?

  • Avusturya
  • Bahreyn
  • Botsvana
  • Şili
  • Etiyopya
  • Honduras
  • Endonezya
  • Güney Kore
  • Honduras
  • İran
  • Ürdün
  • Kenya
  • Meksika
  • Fas
  • Norveç
  • Pakistan
  • Paraguay
  • Tayvan
  • Suudi Arabistan
  • Singapur
  • Güney Kore
  • İspanya
  • Sudan
  • İsviçre
  • Tayland
  • Tunus
  • Ürdün
  • Venezuela
  • Vietnam
  • Yemen

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