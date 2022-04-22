​ Felafel tarifi: Felafel malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı

Etsiz olup da doyuran lezzet; felafel... İşte, Lübnan mutfağından Türk sofralarına felafel tarifi...

FELAFEL TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

-1,5 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)

-1 adet orta boy soğan

-2 diş sarımsak

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-1 çay kaşığı kişniş (arzuya göre)

-1/4 demet maydanoz

-2 dal taze soğan

-1 çay kaşığı kimyon

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

-1 çay kaşığı toz kırmızı biber

-2 yemek kaşığı un

Kızartmak için:

-1 su bardağı ayçiçek yağı

Sosu için:

-1 su bardağı süzme yoğurt

-1 yemek kaşığı tahin

-2 diş sarımsak

-1 yemek kaşığı limon suyu





FELAFEL TARİFİ YAPILIŞI

1. Bir gece önceden suda beklettiğiniz nohutun suyunu süzün ve bir rondonun içine dökün.(Nohutlar haşlanmayacak.)

2. Nohutların üzerine önceden küp küp doğradığınız soğanları, sarımsakları ilave ederek rondoyu bir kez çalıştırın.

3. Ardından doğradığınız maydonozları, taze soğanı ekleyip rondoda karıştırın. Robot malzemeleri çektikten sonra kendiniz de bir spatula yardımıyla mutlaka biraz karıştırın. Karışıma tüm baharatları ve karbonatı da ekleyip tekrar rondoda çekin.

Hazırlanan karışımı derin bir kabın içerisine alıp unu ekleyip yoğurun. Hazır olduğunda üzerini bir streç film ile kaplayıp 1 saat buzdolabında bekletin.

5. Bu sırada sosu hazırlamak için süzme yoğurdun içine sarımsağı, tahini, limon suyunu ekleyip güzelce karıştırın.

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6. Buzdolabından çıkartttığınız falafel harcından elinizle cevizden küçük parçalar alarak yuvarlayın.

7. Falafel köfteleriniz hazır olduğunda iyice kızdırdığınız yağın içerisine atıp kızartmaya başlayın.

Falafelleri kızartırken içlerinin güzelce pişmesi için orta ateşte kızartmaya dikkat edin.

9. Kızarttğınız falafel köftelerini hazırladığınız sos ile birlikte servis edebilirsiniz.

**Afiyet olsun.

FELAFEL PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Felafel hazırlama süresi 30 dakika, pişirme süresi 20 dakikadır.

FELAFEL KAÇ KALORİDİR?

1 porsiyon falafel 374 kaloridir.

FELAFEL BESİN DEĞERİ

1 porsiyon için;

8 gram protein

20 gram karbonhidrat

29 gram yağ

*Uzman diyetisyenler tarafından hazırlanmıştır.

FELAFEL TARİFİ ZORLUK SEVİYESİ

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FELAFEL FAYDALARI

Falafel ana maddesi nohut olduğundan son derece besleyici bir yemektir. Protein, karbonhidrat içeren ve enerji veren bir besin olan nohut sık sık tüketilmelidir. Falafel besin değeri yüksek bir yemektir. Yüzde 5 protein içerir, yüzde 15 karbonhidrat ve yüzde 80 yağ içeren bir yemektir. Bunun yanında içerisinde B grubu vitaminler, mineraller, fosfor, potasyum, çinko ve demir bulunmaktadır. Lif oranı da yüksek olduğundan sindirim dostu lezzetli bir yemektir.

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